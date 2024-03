La crescente presenza di tecnologia nelle moderne automobili ha portato a una trasformazione significativa nell’esperienza di guida. L’evoluzione degli interni delle vetture, caratterizzata da ampi schermi touch e una riduzione dei tasti fisici, rappresenta un trend sempre più diffuso nel settore automobilistico. Questa tendenza ha suscitato preoccupazioni riguardo alla sicurezza stradale e alla potenziale distrazione dei conducenti.

Entrare a bordo di un’auto di ultima generazione significa spesso trovarsi di fronte a schermi touch di grandi dimensioni, utilizzati non solo per l’infotainment ma anche per controllare molte delle funzioni essenziali del veicolo. Questo approccio minimalista, sebbene possa conferire un’estetica moderna e pulita agli interni, solleva dubbi riguardo alla praticità e alla sicurezza durante la guida.

Nuove normative da Euro NCAP

Molti esperti ritengono che l’eccessiva concentrazione dei comandi sulla console centrale possa aumentare il rischio di distrazione per i conducenti. La necessità di interagire con lo schermo per accedere a funzionalità basilari come la climatizzazione potrebbe distrarre l’attenzione dallo scopo principale, ovvero guidare in modo sicuro. Euro NCAP, l’ente responsabile della valutazione della sicurezza dei veicoli, ha annunciato l’introduzione di nuove regole a partire dal 2026 per affrontare questa preoccupazione.

Secondo Matthew Avery, Direttore dello Sviluppo Strategico di Euro NCAP, l’uso eccessivo degli schermi touch rappresenta un problema diffuso nell’industria automobilistica. La maggior parte dei produttori ha adottato questa soluzione, spostando i controlli chiave sui display centrali, ma ciò comporta il rischio di distrazione per i conducenti. I nuovi test Euro NCAP del 2026 prevedono l’implementazione di controlli fisici separati per funzioni fondamentali come frecce, luci di emergenza, clacson, tergicristalli e chiamata d’emergenza eCall. Questo approccio mira a limitare le distrazioni e promuovere una guida più sicura.

Le nuove regole Euro NCAP non sono vincolanti per i costruttori automobilistici, però, per ottenere il massimo punteggio di sicurezza, le 5 stelle, i produttori saranno incentivati a rispettare tali requisiti. Questo potrebbe suscitare reazioni contrastanti da parte delle case automobilistiche, specialmente quelle come Tesla, che hanno adottato un approccio minimalista concentrando tutte le funzionalità in un unico grande schermo touch.

Mentre la tecnologia continua a avanzare nei veicoli moderni, è essenziale trovare un equilibrio tra innovazione e sicurezza stradale. Le nuove regole Euro NCAP rappresentano un passo avanti importante per garantire che i conducenti possano godere dei vantaggi della tecnologia senza compromettere la sicurezza durante la guida.