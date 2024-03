A febbraio sono state messe a disposizione degli utenti svariate offerte di rete mobile dell’operatore telefonico virtuale NTMobile estremamente convenienti. Queste sarebbero dovute terminare, ma l’operatore ha deciso di continuare a proporle anche per il mese di marzo 2024. Tra le offerte prorogate, ci sono in particolare quelle denominate NTMobile Metà Mensile, NTMobile Metà Annuale e NTMobile Più Plus Plus.

NTMobile, l’operatore virtuale proroga numerose offerte del suo catalogo

In queste ultime ore, l’operatore telefonico virtuale NTMobile ha deciso di prorogare gran parte delle sue offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, tra queste ci sono anche le offerte mobile denominate NTMobile Metà Mensile e NTMobile Metà Annuale. Entrambe le offerte includono ogni mese fino a 50 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G su rete Vodafone e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

Come suggerisce il nome, con la prima offerta gli utenti potranno pagare mensilmente un costo di 7,99 euro. Con la seconda offerta, invece, gli utenti potranno decidere di pagare annualmente un costo di 47,88 euro, ovvero soli 3,99 euro al mese. Oltre a queste, l’operatore ha reso disponibili anche altre offerte mobile.

Ricordiamo ad esempio le offerte dedicate a tutti gli utenti con una età superiore ai 50 e ai 40 anni, ovvero NTMobile Più++50 e NTMobile 40 Plus. Il costo per la prima offerta è di 2,99 euro al mese, mentre il costo per la seconda offerta è di 3,49 euro al mese. Nello specifico, entrambe le offerte includono ogni mese fino a 30 GB di traffico dati e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

Ricordiamo che tutte queste offerte sono state prorogate dall’operatore fino al prossimo 31 marzo 2024. Le offerte in questione saranno inoltre attivabili da tutti i nuovi clienti dell’operatore, sia con portabilità da altro operatore sia con attivazione di un nuovo numero.