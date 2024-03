Uno sconto davvero pazzo vi attende oggi su Amazon, vi permetterà a tutti gli effetti di acquistare Samsung Galaxy Tab S9 Fe, riuscendo a spendere poco o niente, o comunque a risparmiare cifre ben più alte del previsto.

Il prodotto è caratterizzato dalla presenza di un display da 10,9 pollici di diagonale, si tratta di un TFT LCD di ottima qualità generale, di livello generalmente inferiore rispetto agli AMOLED dei fratelli maggiori, ma comunque perfettamente in grado di intrattenere e garantire una multimedialità quasi unica.

Samsung Galaxy Tab S9 FE: attenzione a questo prezzo basso

L’azienda sudcoreana è indubbiamente stata una delle migliori realtà capace di credere fortemente nel settore dei tablet, e producendo ogni anno tantissimi modelli molto interessanti, e spesso differenti tra loro. Galaxy Tab S9 Fe rappresenta la soluzione ideale per coloro che vogliono un dispositivo della serie Galaxy Tab, ma non siano disposti a spendere cifre eccessive. Il suo valore di listino sarebbe di 619 euro, che per poco tempo è stato ridotto del 19%, così da poter spendere solamente 499 euro. Approfittatene subito, premendo questo link.

Le differenze rispetto ai modelli più performanti non si notano solamente nel display, ma anche nel processore, poiché in questo caso parliamo di un Samsung Exynos 1380, SoC comunque di più che discreta qualità, considerando tutto, infatti permette tranquillamente di gestire la maggior parte delle operazioni, oltre che parte del gaming di ultima generazione.

Il dispositivo è completamente impermeabile, grazie alla certificazione IP68, in questo modo si può utilizzare quasi ovunque si desideri, senza comunque dimenticarsi dei plus non da poco per quanto riguarda il sistema operativo. Parliamo giustappunto di Android 13, e della personalizzazione grafica One UI 3.1, una delle più complete e performanti tra quelle in circolazione. La versione in vendita è stata lanciata sul mercato nel 2023.