Il marchio Pixel continua a evolversi con una serie di nuovi aggiornamenti e funzionalità progettate per migliorare l’esperienza degli utenti. Dai telefoni agli orologi e ai tablet, gli ultimi sviluppi promettono di rendere i dispositivi Pixel ancora più indispensabili nella vita quotidiana.

Uno dei principali miglioramenti riguarda il filtro delle chiamate, che ora offre un controllo ancora più preciso sulle comunicazioni in entrata. Grazie a un chip “ciao” che compare quando un chiamante non risponde, gli utenti possono avviare una chiamata silenziosa e l’ Assistente Google interverrà per chiedere al chiamante di parlare. Questo nuovo livello di controllo offre una maggiore tranquillità durante le chiamate.

Smartphone Pixel: foto e video brillanti sulle piattaforme social

Come risaputo, i telefoni Pixel sono noti per la qualità delle loro foto e dei loro video, e ora gli utenti possono condividere ancora di più la loro creatività su Instagram.

Grazie alla capacità di registrare video HDR a 10 bit e condividere foto Ultra HDR, gli utenti possono far risaltare ancora di più i loro contenuti sui social media, portando la loro espressione artistica a nuovi livelli.

Un’altra novità entusiasmante è l’introduzione di Circle to Search sui telefoni Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Questa funzionalità consente agli utenti di ottenere informazioni aggiuntive dalla ricerca senza dover cambiare app.

Basta premere a lungo il pulsante Home o la barra di navigazione e interagire direttamente con il contenuto sullo schermo per ottenere risposte immediate, rendendo la ricerca ancora più intuitiva e senza interruzioni.

Funzionalità avanzate per Watch di prima generazione

Gli utenti dei primi modelli di Pixel Watch possono ora godere di funzionalità avanzate precedentemente disponibili solo su modelli successivi. Tra queste, spiccano:

il Pace Training , che aiuta gli utenti a raggiungere i propri obiettivi di ritmo durante gli allenamenti;

, che aiuta gli utenti a di ritmo durante gli allenamenti; Heart Zone Training, che monitora la frequenza cardiaca per ottimizzare le prestazioni sportive.

Con un’interfaccia utente riprogettata e funzionalità come la pausa e l’avvio automatici degli allenamenti, l’esperienza di fitness diventa ancora più completa e intuitiva.

Dopo un’intensa sessione di allenamento o in qualsiasi momento si desideri un po’ di relax, l’app Fitbit Relax offre esercizi di respirazione guidati direttamente sul Pixel Watch di prima generazione.

Gli utenti possono tenere traccia dei loro momenti di consapevolezza e ritrovare la tranquillità quando ne hanno bisogno, grazie a un’applicazione pensata per il benessere mentale e fisico.

Google Maps su Pixel Watch: navigazione semplificata

Per quanto riguarda invece Google Maps su Wear OS, quest ultimo offre ora indicazioni sui trasporti pubblici direttamente sul Pixel Watch, aiutando gli utenti a pianificare i loro spostamenti in modo efficiente e conveniente. Con una visualizzazione intuitiva delle opzioni di trasporto pubblico e degli orari di partenza in tempo reale, trovare la strada giusta non richiede assolutamente tanto lavoro.

Insomma, gli ultimi aggiornamenti e funzionalità per i dispositivi Pixel offrono agli utenti una serie di nuove possibilità per gli utenti.