Al giorno d’oggi sono disponibili numerose piattaforme di contenuti streaming e per gli utenti ce n’è per tutti i gusti. Tra questi, c’è anche la piattaforma di streaming Disney+, con cui gli utenti hanno accesso a numerosi contenuti multimediali, fra cui film e serie tv. La piattaforma è disponibile con diversi piani in abbonamento. Uno di questi è il piano standard con pubblicità, e ora gli utenti avranno la possibilità di attivarlo ad un prezzo davvero conveniente di appena 1,99 euro al mese.

Disney+, con la nuova promo ora sarà disponibile a soli 1,99 euro

Disney+ ha da poco reso disponibile una super promozione con cui sarà possibile attivare il Piano Standard con pubblicità ad un prezzo favoloso. Come già accennato in apertura, infatti, a partire dalla giornata di ieri 4 marzo 2024 e fino al prossimo 14 marzo 2024, gli utenti interessati potranno attivare questo piano ad un costo molto basso di soli 1,99 euro.

Questo prezzo promozionale sarà proposto per i primi tre mesi, dopo di che si tornerà a pagare il costo standard di 5,99 euro. Si tratta di un’ottima occasione per tutti coloro che non hanno ancora attivato uno dei piani in abbonamento a Disney+. Gli utenti, comunque, avranno sempre a disposizione tanti altri piani.

Tra questi, è ancora disponibile il Piano Standard. Quest’ultimo ha un costo di 8,99 euro al mese e dà la possibilità di collegare due dispositivi contemporaneamente e supporta la risoluzione FullHD. Con questo piano, gli utenti potranno inoltre decidere di pagare annualmente un costo di 89,99 euro. In alternativa, è sempre disponibile anche il Piano Premium. In questo caso, gli utenti avranno la possibilità di collegare fino a quattro dispositivi contemporaneamente e potranno visionare i contenuti con una risoluzione massima pari al 4K UHD. Tutto questo ad un costo di 11,99 euro al mese. Anche per questo piano, gli utenti potranno decidere di pagare annualmente un costo di 119,90 euro.