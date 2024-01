Sky Wifi si conferma al vertice delle reti fisse in Italia, ricevendo il riconoscimento da Ookla, leader mondiale nell’intelligence delle reti mobili e a banda larga. Nella categoria Consistency, che valuta la stabilità della velocità di rete, Sky Wifi ottiene il primo posto, assicurando una qualità del servizio costante. Nell’analisi dei dati di Speedtest Intelligence, per il periodo aprile-settembre 2023, Sky Wifi si distingue anche come l’unico operatore in Italia con uno Speed Score™ superiore a 100, confermando la sua eccellenza anche in termini di velocità.

Per celebrare questo successo, Sky lancia una nuova campagna di comunicazione, affiancando nuovamente Elodie come brand Ambassador. L’artista, reduce dal successo del suo tour nei palasport, diventa protagonista di uno spot che mette alla prova l’affidabilità del suo Wifi, con la sua hit “A fari spenti” come colonna sonora.

Sky Wifi: Primo posto per consistenza e velocità e una nuova campagna con Elodie

Lo spot, creato dalla Sky Creative Agency, mostra Elodie rientrare a casa e testare la rete con i suoi amici. Collegandosi con smartphone e tablet, dimostrano appunto la stabilità della connessione. Quando arriva il momento di guardare uno streaming, Elodie assicura con sicurezza: “Regge, regge, ho Sky Wifi!”, sottolineando la superiorità della rete. La campagna sarà diffusa su diverse piattaforme, tra cui TV, radio, digital e retail.

Il riconoscimento di Ookla conferma la compagnia non solo come la scelta più affidabile in termini di consistenza, ma anche come leader in velocità, dimostrando l’impegno continuo nel fornire un servizio di qualità superiore nella connettività.