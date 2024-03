Negli ultimi giorni, si sono diffuse informazioni significative riguardanti potenziali nuovi dispositivi Apple. Queste informazioni sono emerse da una fonte affidabile, il cosiddetto CPID, un elenco che associa in modo inequivocabile chip e codici modello dei dispositivi. Questi dettagli sono stati condivisi da MacRumors, citando un account privato, noto per la sua attendibilità nelle anticipazioni riguardanti i prodotti Apple. È possibile che questi sia uno dei primi avvistamenti dei prossimi iPhone e altri dispositivi di fascia alta.

Secondo quanto riportato dalla fonte, ci sono in totale sedici nuovi dispositivi in arrivo, di cui otto basati su SoC già esistenti e gli altri otto su almeno due SoC inediti. Vediamo insieme quali sono le ipotesi più plausibili in base ai dati attualmente disponibili.

Nuovi dispositivi Apple in arrivo

Sebbene MacRumors non abbia condiviso i codici modello e altre informazioni precise si può supporre che i primi due dispositivi sono attesi con il chip Apple A14 Bionic. Potrebbero trattarsi degli iPad di undicesima generazione, disponibili in varianti solo Wi–Fi e Wi–Fi + Cellular. Esistono però anche altre alternative plausibili, come nuove varianti dell’iPad di decima generazione o persino l’atteso HomePod con display.

Successivamente, sono previsti due dispositivi equipaggiati con il chip Apple A17. Questi potrebbero essere gli iPad Mini di settima generazione, disponibili con entrambe le opzioni di connettività. Al momento, non è chiaro se l’A17 sarà utilizzato nella versione standard o nella variante Pro.

Quattro dispositivi sono elencati con il chip Apple M2. È probabile che si tratti degli iPad Air di sesta generazione, con schermi di due diverse dimensioni (11 e 12,9 pollici, simili ai modelli Pro) e le solite opzioni di connettività disponibili.

Infine, otto dispositivi sono associati a chip sconosciuti. Si ritiene che questi comprendano i prossimi quattro iPhone insieme a quattro modelli di iPad Pro. È interessante notare che gli iPad Pro siano associati a chip sconosciuti, suggerendo la possibilità che la gamma potrebbe saltare il chip M3 e passare direttamente al M4, nonostante il M3 sia stato rilasciato solo alcuni mesi fa.

Queste informazioni rappresentano solo un’anteprima dei possibili prossimi lanci di prodotti Apple. È importante considerare che, in attesa di ulteriori dettagli ufficiali, queste ipotesi si basano su fonti attendibili ma non definitive. Nonostante ciò, l’entusiasmo e l’interesse per le nuove tecnologie Apple rimangono alti, e gli utenti attendono con ansia di scoprire cosa riserverà il futuro.