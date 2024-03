Film in proiezione normale o in IMAX: cosa scegliere e perché

La decisione di optare per una proiezione normale o per il formato IMAX di un nuovo film kolossal cinematografico può essere cruciale per gli amanti del cinema, poiché determina l’esperienza visiva che si andrà ad affrontare. Chiariamo dunque le differenze tra le due opzioni e approfondiamo la tecnologia IMAX per capire il perché sulla decisione migliore da prendere.

La tecnologia IMAX, acronimo di Image Maximum, rappresenta l’apice della qualità visiva nel mondo del cinema. La sua storia risale alla fine degli anni ’60, quando venne sviluppata come risposta al crescente dominio della televisione nelle case delle famiglie. Questa tecnologia offre immagini ad altissima risoluzione e qualità, rendendo l’esperienza cinematografica estremamente coinvolgente. La sua adozione non si diffuse come formato standard, ma rimase una scelta speciale per occasioni particolari.

Caratteristiche del formato IMAX e cosa dona di speciale alla visione dei film

La principale caratteristica distintiva della tecnologia IMAX è l’utilizzo di una speciale pellicola in 70mm sia per la ripresa che per la proiezione. Questo formato permette di avere fotogrammi più ampi e nitidi rispetto alla pellicola standard da 35mm. Inoltre, nella tecnologia IMAX, il fotogramma è orientato verticalmente rispetto alle perforazioni, occupando così ancora più spazio e garantendo un’immagine di massima qualità.

In Italia non esistono però sale cinematografiche omologate per l’IMAX 70 mm, il che rende difficile l’accesso a questa tecnologia puramente cinematografica. In alternativa, molte propongono una versione digitale dell’IMAX, che utilizza due proiettori digitali per garantire un’immagine di alta qualità, anche se priva del fascino della pellicola. Alcuni film vengono distribuiti in pellicola 70 mm, ma il fotogramma non è orientato verticalmente come richiederebbe l’IMAX.

Anche considerando queste limitazioni, assistere alla proiezione di un film in pellicola 70 mm rimane comunque un’esperienza unica per gli spettatori, poiché permette di godere della grana e dei colori caratteristici della pellicola tradizionale. La scelta tra una proiezione dipende dalle preferenze personali degli spettatori. Chi è alla ricerca di un’esperienza visiva straordinaria potrebbe optare per l’IMAX, mentre chi preferisce una visione più convenzionale potrebbe optare per la proiezione normale. In entrambi i casi, l’importante è godersi il film e l’emozione del grande schermo.