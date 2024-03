Fastweb, arrivano le prime offerte in accordo con Sky Mobile

Nell’ambito delle telecomunicazioni, l’innovazione e la diversificazione sono elementi chiave per soddisfare le crescenti esigenze degli utenti. Sky, noto per i suoi servizi di trasmissione televisiva, ha deciso di espandere il suo raggio d’azione entrando nel mercato della telefonia mobile attraverso una partnership strategica con Fastweb. Questa mossa ha portato alla nascita di Sky Mobile, una nuova proposta di abbonamento mobile che mira a rivoluzionare l’esperienza degli utenti, offrendo pacchetti competitivi per chiamate, messaggi e navigazione internet. La collaborazione è stata ufficializzata a novembre, con la campagna promozionale che ha visto la partecipazione di Alessandro Del Piero, figura emblematica nello sport.

Fastweb: i vari piani promozionali

Sky Mobile si presenta sul mercato con tariffe mirate a soddisfare diverse necessità, tutte caratterizzate da chiamate illimitate e un numero fisso di SMS ogni mese, ponendo l’accento sui Giga disponibili per la navigazione internet. Le offerte, accessibili sia sotto rete 4G che 5G, si distinguono per la generosità dei dati offerti, non proponendo però soluzioni illimitate. Si distinguono principalmente tre piani:

Un piano da 150 Giga al mese al costo di 7,95 euro.

al mese al costo di 7,95 euro. Un’opzione che offre 200 Giga mensili a 9,95 euro.

mensili a 9,95 euro. Un pacchetto più esteso da 300 Giga al prezzo di 11,95 euro al mese.

Il costo iniziale per l’acquisto della SIM è di 10 euro, con la possibilità di utilizzare fino a 9 Giga al mese in roaming all’interno dell’Europa, senza vincoli di durata o costi nascosti per la disattivazione.

Sky Mobile si appoggia all’infrastruttura di Fastweb per fornire questi servizi, rendendo le sue offerte simili a quelle di Fastweb Mobile, ma con l’aggiunta dei contenuti esclusivi Sky per attrarre un pubblico più ampio. Inoltre, Sky propone pacchetti combinati che includono, oltre alla telefonia mobile, anche il servizio Wi-Fi domestico a un costo mensile di 32,85 euro, con un impegno minimo di 12 mesi. È prevista anche un’opzione che combina la tariffa mobile con l’accesso ai contenuti originali Sky, disponibile per un mese prima di richiedere una decisione sull’abbonamento. Queste iniziative rappresentano la volontà di Sky di offrire un’esperienza integrata che copra diverse esigenze comunicative e di intrattenimento dei consumatori.