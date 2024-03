CoopVoce, ancora 5 GIORNI per avere la EVO 200 GRATIS

Quando si tira in ballo un gestore come CoopVoce, i vantaggi sono sempre dietro l’angolo. Effettivamente non mancano nulla a questa azienda per mettere in difficoltà anche i grandi colossi, come del resto ha fatto negli ultimi anni. Stando sotto l’ala protettrice di TIM, il provider di Coop assicura ai suoi utenti una rete davvero performante, come del resto si può vedere in genere. La EVO 200, che è l’offerta in questione, riesce a garantire le migliori cose in assoluto, tra prezzo e contenuti.

Unicamente per via del suo blasone, questo gestore riesce costantemente a coinvolgere un gran numero di persone come in questo caso.

CoopVoce, la nuova offerta con tutto incluso costa solo 7,90 € al mese per sempre

All’interno della nuova offerta attualmente disponibile sul sito ufficiale fino al prossimo 6 marzo, ci sono innanzitutto minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi. Si prosegue con un quantitativo di giga davvero enorme: ce ne sono ben 200 ogni mese in rete 4G per navigare in Internet. Il grande vantaggio è quello del prezzo: solo 7,90 € al mese per sempre una volta sottoscritta l’offerta. Gli utenti che non riusciranno entro questi cinque giorni, potranno aspettare l’offerta seguente che con grande probabilità non avrà lo stesso quantitativo di giga.

Ricordiamo che tutti gli utenti che riescono ad ottenere un’offerta di CoopVoce, possono avere a disposizione anche tanti servizi. Il primo è sicuramente quello che garantisce il costo di attivazione gratis, per cui non ci sarà null’altro da pagare se non il mensile. La stessa cosa vale anche per il primo mese, totalmente gratis e offerto dal gestore virtuale. Oltre a questo, gli utenti potranno anche avere l’opportunità di velocizzare il procedimento di portabilità scegliendo una nuova scheda virtuale, ovvero una eSIM. Avendo una scheda da installare virtualmente nello smartphone e non da inserire, il processo sarà nettamente più rapido.