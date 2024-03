Il produttore tech Meizu ha deciso di abbandonare per sempre il settore degli smartphone. Tuttavia, prima dell’abbandono, l’azienda ha deciso di presentare in veste ufficiale sul mercato un ultimo smartphone di fascia alta. Ci riferiamo in particolare al nuovo Meizu 21 Pro e quest’ultimo può vantare tutta una serie di caratteristiche davvero sorprendenti. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Meizu annuncia ufficialmente il top di gamma Meizu 21 Pro, il suo ultimo smartphone

Meizu 21 Pro è il nuovo top di gamma ad essere stato annunciato in queste ore sul mercato e sappiamo che, per il momento, sarà l’ultimo smartphone a marchio Meizu. Come già accennato in apertura, ci troviamo di fronte ad un dispositivo estremamente prestante e dall’ottima scheda tecnica. Partendo dalla parte frontale, troviamo infatti un ampio display con tecnologia AMOLED con una diagonale da 6.78 pollici. Si tratta di un pannello con tecnologia LTPO con refresh rate variabile da 1 a 120Hz. La risoluzione è molto elevata ed è presente una luminosità di picco di 1250 nits.

Le prestazioni sono poi ai massimi livelli. Questo è dovuto alla presenza di un processore estremamente potente. Stiamo parlando del soc Snapdragon 8 Gen 3 e, a supporto, sono presenti tagli di memoria con fino a 16 GB di e con fino ad addirittura 1 TB di storage interno. Il comparto fotografico è poi composto da un sensore principale da 50 MP con stabilizzazioneotticadell’immagine, un sensore teleobiettivo da 10 MP da 72 mm con zoom 3x e un sensore grandangolare da 13 MP. È inoltre presente un sensore ToF di profondità. Lato autonomia, lo smartphone può contare su una batteria da 5050 mah con supporto alla ricarica rapida da 80W e con supporto alla ricarica wireless da 50W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo top di gamma Meizu 21 Pro sarà disponibile all’acquisto per il mercato cinese nel corso dei prossimi giorni. Il prezzo partirà da circa 643 euro al cambio attuale, fino ad un massimo di circa 759 euro.