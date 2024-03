Un importante cambiamento si profila all’orizzonte per gli abbonati Sky a partire dal 1° marzo 2024, con la probabile esclusione di uno dei canali più iconici della televisione sportiva italiana. L’annuncio arriva in seguito a crescenti tensioni tra Sky e la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP). La decisione sembra essere stata influenzata dagli ultimi acquisti dei diritti televisivi da parte della pay TV. Questi ultimi includevano la copertura esclusiva di tutti i principali tornei ATP e WTA, oltre a Wimbledon e le ATP Finals di Torino.

SuperTennis, canale edito direttamente dalla FITP, sembra aver subito un duro colpo nella sua programmazione. Attualmente, il palinsesto del canale è dominato principalmente da riprese d’archivio e alcuni tornei Challenger, con una notevole enfasi sul padel. Per quanto riguarda i tornei di tennis di maggior prestigio, invece, SuperTennis è stato limitato alla trasmissione esclusiva degli US Open.

Sky: la fine di un accordo

L’accordo tra Sky e la FITP, in scadenza proprio il 1° marzo 2024, sembra destinato a non essere rinnovato. A meno di sorprendenti sviluppi dell’ultimo minuto, è probabile che SuperTennis non farà più parte del bouquet di canali offerti da Sky. Al momento, non sono emersi segnali che suggeriscano un possibile prolungamento della partnership, anche se non sono da escludere eventuali novità dell’ultima ora.

L’uscita di SuperTennis dal palinsesto di Sky lascia molti appassionati di tennis e padel con molte domande sul futuro della copertura televisiva dei loro sport preferiti.

Da un lato la decisione potrebbe essere vista come una mossa strategica per la piattaforma nel consolidare la sua posizione nel mercato dei diritti televisivi sportivi. Dall’altro però potrebbe anche portare a un’esclusione di contenuti di interesse per un pubblico affezionato a SuperTennis.

Mentre ci avviciniamo alla data del 1° marzo 2024, gli appassionati di tennis e padel rimangono in attesa di ulteriori sviluppi riguardo alla situazione tra Sky e la FITP. Resta da vedere se ci saranno aggiornamenti dell’ultimo minuto che potrebbero influenzare il destino di SuperTennis e la sua presenza nel panorama televisivo italiano.