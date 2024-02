In un’azione mirata a rivitalizzare l’industria automobilistica italiana, il Governo si sta impegnando attivamente per attrarre investimenti stranieri nel paese.

L’obiettivo dichiarato è quello di diversificare il panorama automobilistico italiano, fino ad ora dominato principalmente da Stellantis, e creare nuove opportunità nel settore.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha sottolineato l’importanza di questi sforzi, evidenziando i contatti in corso con diverse case automobilistiche straniere.

Tra le società coinvolte nei colloqui con il Governo italiano emerge BYD, nota casa automobilistica cinese.

Secondo quanto riportato dal CEO di BYD Europe, Michael Shu, il Governo italiano ha avviato contatti preliminari per esplorare la possibilità di stabilire una fabbrica di produzione di automobili nel paese. Al momento, però, si tratta solo di discussioni iniziali e non vi sono ancora decisioni concrete.

Governo italiano: una decisione dipendente dal mercato

La decisione del nostro governo e di BYD di stabilire una nuova fabbrica in Italia dipenderà ampiamente dall’evoluzione del mercato europeo e dagli obiettivi di crescita dell’azienda nel continente. Attualmente, BYD ha pianificato la costruzione di un impianto in Ungheria, con una capacità produttiva prevista di 200.000 veicoli all’anno, che sarà operativo entro i prossimi tre anni. Prima di considerare ulteriori investimenti, l’azienda valuterà attentamente la situazione.

Le prime reazioni da parte dei sindacati all’eventuale arrivo di un nuovo produttore automobilistico in Italia sono positive.

Anche se viene sottolineato che i risultati tangibili potrebbero richiedere del tempo per manifestarsi. L’arrivo di un secondo grande produttore potrebbe rappresentare un’opportunità significativa per l’occupazione e l’industria italiana. A tal proposito è essenziale concentrarsi anche sul rilancio delle attività automobilistiche esistenti nel paese.

Insomma, il dialogo in corso tra il Governo italiano e diverse case automobilistiche straniere, tra cui BYD, rappresenta un passo importante verso il rilancio del settore automobilistico italiano. Questa iniziativa potrebbe davvero portare a investimenti significativi nel paese, creando opportunità per la crescita economica e l’occupazione nel settore automobilistico italiano.