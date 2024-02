IMPERDIBILE: Impastatrice Planetaria Electrolux in PROMO su Amazon

Niente batte la sensazione della farina tra le dita e della libertà di creazione che si prova quando ci si avventura in cucina. È un mondo in cui gli ingredienti si trasformano in opere d’arte gustose e sorprendenti, oppure in flop devastanti, dove ogni ricetta diventa un’avventura che può, forse, avere lieto fine. Se c’è uno strumento che chiunque dovrebbe possedere per facilitare il proprio lavoro è l’Impastatrice e Planetaria in Acciaio Inox Electrolux EKM5550.

Immagina di immergerti in un universo di possibilità culinarie, dal preparare una fragrante pasta sfoglia a sfornare un pane croccante appena sfornato. Grazie alla Planetaria con numerosi ganci, ogni giorno è l’occasione perfetta per dare vita a deliziose pietanze.

Accessori multifunzione per una planetaria completa

Grazie all’impastatrice planetaria, dotata di accessori multifunzione come la frusta piatta in silicone SoftEdge e al favoloso coperchio ideato per la lievitazione PerfectRise, avrai un prezioso alleato per ogni fase della preparazione del tuo capolavoro. La frusta piatta, insieme alla spatola in silicone inclusa, ti permettono di mescolare gli ingredienti in modo impeccabile, ottenendo impasti gonfi, creme senza grumi e dalla consistenza perfetta.

Tramite i 10 livelli di velocità sequenziali e una manopola a LED, hai il controllo totale sul processo di preparazione. La ciotola illuminata dall’alto con luce LED bianca fredda ti consente di controllare lo stato della preparazione in ogni momento, garantendo risultati impeccabili. Inoltre, ciò che contraddistingue questa planetaria dai soliti modelli è il coperchio per la lievitazione, che assicura il livello di umidità ottimale per far lievitare l’impasto e cuocerlo al forno in modo perfetto. Con ciotole da 4,8 L e 2,9 L incluse, puoi preparare ricette in piccole o grandi quantità, adattandoti a ogni occasione e creando piatti che soddisferanno tutti i palati.

Sappi che ora puoi portare l’Impastatrice e Planetaria in Acciaio Inox Electrolux EKM5550 a casa tua con uno sconto incredibile del 28% su Amazon, acquistandola a soli 249,99€. Prepara aperitivi, dolci, e piatti salati con facilità e stile, e lascia che la tua creatività culinaria si liberi.