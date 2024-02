Il produttore tech Vivo sta continuando ad ampliare la sua gamma di prodotti. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha presentato ufficialmente in Arabia Saudita il nuovo Vivo V30 Lite. Si tratta di un device che l’azienda ha già presentato tempo fa in Cina, ma che ora arriva per questo mercato con alcune caratteristiche differenti. Vediamo qui di seguito le sue peculiarità.

Vivo annuncia ufficialmente in Arabia Saudita il nuovo Vivo V30 Lite

Il nuovo Vivo V30 Lite è stato annunciato in queste ultime ore in Arabia Saudita dal noto produttore tech Vivo. Come già accennato in apertura, questo smartphone era già stato annunciato in Cina qualche settimana fa ma era caratterizzato da alcune specifiche differenti. In particolare, questa nuova versione è alimentata da un processore di casa Qualcomm. Si tratta del soc Snapdragon 4 Gen 2, il quale è in grado di supportare le reti di quinta generazione.

Ad affiancare questo soc, sono poi disponibili diversi tagli di memoria con 12 GB di RAM (espandibile ulteriormente di altri 12 GB) e con fino a 256 GB di storage interno, espandibile comunque fino a 1 TB tramite scheda microSD. Sulla parte frontale, invece, lo smartphone dispone di un ampio display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.67 pollici in risoluzione FullHD+.

Il pannello può vantare la presenza di una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz ed è inoltre presente una luminosità di picco pari a 1200 nits. Il comparto fotografico è invece affidato a quattro fotocamere totali. Abbiamo una selfie camera anteriore da 8 MP, un sensore fotografico principale da 50 MP, un sensore bokeh da 8 MP e un sensore grandangolare da 8 MP. Lo smartphone può inoltre contare su una batteria con una capienza di 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 80W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo V30 Lite sarà disponibile all’acquisto in Arabia Saudita ad un prezzo iniziale di circa 277 euro al cambio attuale.