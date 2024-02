TIM, uno dei principali operatori telefonici in Italia, sta lanciando un’offerta promozionale esclusiva per i suoi clienti convergenti. L’offerta, denominata xTE TIM Cross Steel, offre un pacchetto completo di servizi a un prezzo vantaggioso.

Con xTE TIM Cross Steel, i clienti possono godere di:

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; 200 SMS verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 100 Giga di traffico dati.

Questo pacchetto è disponibile al costo di soli 5,99 euro al mese, con addebito su credito residuo.

TIM: requisiti e modalità di attivazione

Questa offerta è rivolta principalmente agli ex clienti TIM di rete mobile che hanno attiva anche un’offerta di rete fissa dell’operatore.

Alcuni ex clienti senza rete fissa però potrebbero ricevere l’SMS promozionale, ma non potranno attivare l’offerta. Per ottenere xTE Cross Steel, è necessario recarsi presso un punto vendita TIM entro il 29 Febbraio 2024 e richiedere la portabilità del numero mobile da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb o altri operatori virtuali.

Durante un periodo promozionale limitato è possibile usufruire di vantaggi aggiuntivi. Come l’azzeramento del costo mensile del servizio con l’attivazione di alcune offerte di rete fissa dell’operatore.

È importante notare che l’acquisto della nuova SIM è disponibile al costo di 10 euro, salvo promozioni locali.

Unica Power: un’opzione vonveniente per i clienti

Per i clienti che scelgono l’opzione TIM Unica Power, è possibile unire la linea fissa con un massimo di 6 SIM mobili, addebitando il costo mensile delle SIM sulla fattura del fisso. Questo offre ai clienti Giga illimitati in 5G ogni mese.

Ad ogni modo, è importante tenere presente che il superamento di 600 Giga mensili è considerato un uso non conforme a buona fede.

Le offerte tariffarie di TIM possono essere soggette a modifiche nel tempo. Con notifica al cliente un mese prima, come previsto dalla normativa vigente.

In caso di addebito su credito residuo, se il credito è insufficiente al momento del rinnovo, è prevista la sospensione del bundle fino a un massimo di 180 giorni. Con possibilità di pagare comunque a consumo secondo il profilo tariffario base attivo.