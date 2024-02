Logitech MX Keys è la tastiera bluetooth/wireless più richiesta e desiderata dal pubblico di tutto il mondo, un prodotto che è capace di racchiudere al proprio interno quanto la maggior parte di noi va cercando in un dispositivo di questo tipo, a prezzi comunque più che accettabili.

Disponibile in due colorazioni differenti, il prodotto è caratterizzato dall’essere compatibile sia con Windows che con Mac, o meglio esistono altrettante versioni che sono state appositamente realizzate per i diversi sistemi operativi. Questo più che altro per la presenza di tasti funzione dedicati, con i quali riuscire a godere di una maggiore versatilità di utilizzo (e non solo). La variante oggi in promozione è quella per Mac, nella sua colorazione nera.

Logitech MX Keys: ecco lo sconto più pazzo

Gli utenti che vogliono acquistare una delle tastiere più avanzate e richieste al mondo, devono prima di tutto sapere che il suo prezzo più basso raggiunto recentemente era stato di 106,78 euro, cifra più che allineata con le aspettative, considerando appunto la qualità finale del dispositivo stesso. Il risparmio imposto da Amazon è comunque molto elevato, così da essere sicuri di arrivare a spendere solamente 79,68 euro, grazie allo sconto del 25% che viene applicato direttamente in pagina.

Il layout è Tedesco, ciò sta a significare che è perfettamente compatibile con la lingua italiana, infatti i layout nel mondo sono due: americano o europeo, con quest’ultimo ovviamente il più adatto ai nostri utilizzi. La tastiera può funzionare tranquillamente sia via cavo che tramite connessione bluetooth, uno dei suoi grandi pregi, oltre ad avere una batteria interna di circa una settimana di utilizzo (per 8 ore al giorno) e la retroilluminazione, riguarda la possibilità di memorizzare tre dispositivi, così da rendere la connessione sicuramente più rapida ed immediata.