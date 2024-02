TP-Link, azienda leader nel settore della fornitura di soluzioni di networking consumer e professionali, ha oggi presentato al MWC 2024 di Barcellona una line-up di prodotti che riescano ad integrare al proprio interno soluzioni e tecnologie innovative.

Le novità del nuovo anno vogliono garantire performance, flessibilità e funzionalità avanzate, supportando il TP-Link Aginet Unified Cloud (TAUC) e risultando compatibili con i protocolli TR-369/TR-069, migliorando l’user experience ed andando a ridurre le spese OpEx per i provider.

Le soluzioni poste principalmente sotto la lente di ingrandimento sono le seguenti:

FWA – nuovi router 5G carrier-grade per indoor e outdoor , con standard WiFi 6 e WiFi 7, i gateway supportano tecnologia EasyMesh e VoNR/VoLTE , creando una rete mesh ad alte prestazioni, e potendo sfruttare chiamate di qualità elevata (quelli outdoor sono certificati IP66 ).

– nuovi router 5G carrier-grade per e , con standard WiFi 6 e WiFi 7, i gateway supportano tecnologia e , creando una rete mesh ad alte prestazioni, e potendo sfruttare chiamate di qualità elevata (quelli outdoor sono ). Accesso in fibra – soluzioni one-box o two-box per l’accesso in fibra ottica, che si basa su tecnologie XGS-Pon e WiFi 7 , soddisfacendo le esigenze delle reti più spinte con affidabilità e scalabilità.

– soluzioni one-box o two-box per l’accesso in fibra ottica, che si basa su tecnologie XGS-Pon e , soddisfacendo le esigenze delle reti più spinte con affidabilità e scalabilità. WiFi Mesh per tutta la casa – TP-Link è lo strumento ideale per offrire velocità estreme in WiFi, fino a 19Gbps su tre band, abilitando in contemporanea sia lo streaming in 4K/8K, ma anche AR/VR e download ad alta velocità (con la porta 10GbE/SFP+).

TP-Link: le altre novità del MWC 2024

L’ecosistema Tapo per la smart home si è ingrandito, con videocamere di sicurezza innovative, video campanelli, prese smart, lampadine e tanto altro ancora. Le stesse videocamere, sfruttando la tecnologia Tapo ColorPro Night Vision, permettono di raggiungere una straordinaria nitidezza e colori vividi anche con scarsa luminosità. Oltre a ciò sarà possibile fare affidamento su AI Detection e tecnologie eco-friendly, per una vita più green.

In ultimo segnaliamo la fusione degli sforzi di Omada e VIGI per la creazione di un sistema di videosorveglianza end-to-end abilitato per la gestione remota, risultando ottimo anche in scenari ad alta densità, senza variazioni in termini di sicurezza.