Huawei si presenta al MWC 2024 di Barcellona con tutta la propria nuova line-up di prodotti, ma sopratutto con uno stand suddiviso in aree esperienziali, atte a sviluppare diversi scenari e trend degli ultimi anni: Ultimate Design, Fashion Forward, XMAGE e Creation of Beauty e Fitness & Health.

Con Ultimate Design si vuole enfatizzare la crescita costante del brand, che l’ha portato a stabilizzarsi nella fascia alta, con la sua capacità di fare letteralmente breccia nei mercati audio, tablet, wearable, PC e telefoni di fascia alta, ma non solo (ha guadagnato il 5% nel 2023 nei top di gamma, raggiungendo il primo posto della classifica in Cina nelle prime settimane del 2024).

Fashion Forward mette in risalto l’importanza che Huawei dà al design ed alla moda, spingendo forte su stili di vita sani, ma ugualmente in linea con i trend e le usanze del momento. Ne sono un esempio lo Huawei Watch Ultimate Design, con oro 18 carati, o Huawei FreeClip, il primo auricolare con C-Bridge Design.

Huawei: tutte le sue novità nello stand del MWC 2024

Fitness & Health focalizza la propria attenzione sulla realizzazione di smartwatch in grado di fornire un monitoraggio completo e preciso della salute dell’individuo, in questo modo si è sempre pronti per mantenersi in forma, senza mai perdere di vista la tecnologia di ultima generazione.

In ultimo troviamo Creation of Beauty e Xmage, verso la fine del 2023 è stato lanciato Huawei MatePad Pro 13.2″, prodotto iconico che segna il decimo anno dei tablet Huawei, il primo con tecnologia NearLink, il più sottile mai realizzato e dalle cornici davvero ridotte quasi al minimo. Il prodotto funziona alla perfezione con la Huawei M-Pencil di terza generazione, con oltre 10’000 livelli di rilevamento di pressione, e con la promessa che nel corso del 2024 Huawei continuerà ad investire nella creazione digitale, puntando fortissimo sul PaperMatte Display e sulla tecnologia NearLink, per esperienze di creazione sempre più avanzate.