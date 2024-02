Recenti ricerche pubblicate sulla rivista Icarus stanno rivoluzionando la nostra comprensione dei pianeti nani situati oltre l’orbita di Nettuno.

Al contrario delle aspettative convenzionali, questi corpi celesti potrebbero nascondere un segreto sorprendente sotto la loro superficie ghiacciata: oceani liquidi.

L’approfondita esplorazione di Plutone da parte della missione New Horizon ha gettato nuova luce sulla natura dei pianeti nani nella regione della cintura di Kuiper.

Quest’area, densamente popolata da comete, detriti e altri corpi celesti, è stata tradizionalmente difficile da studiare a causa delle sue caratteristiche distanze e orbite complesse.

Pianeti nani e nuovi modelli statistici rivelatori

Gli astronomi del Southwest Research Institute in Texas hanno sviluppato modelli statistici che suggeriscono la presenza di oceani sotto la superficie di pianeti come Eris e Makemake.

Questi modelli, basati su informazioni spettrali e isotopiche, indicano una forte probabilità di oceani liquidi alimentati da attività criovulcaniche.

La scoperta di potenziali oceani liquidi in luoghi così remoti del sistema solare apre nuove prospettive nella ricerca della vita extraterrestre.

La presenza di acqua liquida, combinata con l’attività geologica, potrebbe fornire un ambiente favorevole per lo sviluppo e il mantenimento della vita microbica.

Una svolta inattesa

L’analisi spettrale condotta dal James Webb Space Telescope ha rivelato la presenza di metano congelato sulla superficie di questi pianeti nani.

I rapporti isotopici di questo metano sono coerenti con la teoria dell’esistenza di oceani liquidi sottostanti. Questa scoperta inaspettata ha sorpreso persino gli scienziati, che inizialmente avevano ipotizzato superfici antiche e ricoperte da materiali primordiali.

Questi risultati sollevano nuove domande e stimolano ulteriori ricerche nel campo dell’esplorazione spaziale. Future missioni potrebbero essere progettate per esaminare più da vicino questi pianeti nani e confermare la presenza di oceani liquidi.

In più, potrebbero essere sviluppate tecniche per studiare la vita potenziale in queste ambientazioni estreme. Aprendo la strada a nuove e affascinanti scoperte nel nostro sistema solare.