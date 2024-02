Huawei sulle orme di Apple: il visore in arrivo sarà più leggero ed economico, così da risultare più comodo da indossare tutti i giorni, senza andare ad appesantire troppo il capo, come accade per il dispositivo dell’azienda di Cupertino.

Cos’è Apple Vision Pro?

Apple Vision Pro potrebbe presto avere un nuovo rivale; quella di Huawei è infatti ben più di una semplice idea, infatti si tratta di un progetto destinato a concretizzarsi in tempi veloci e brevi. Coloro che sono più informati ritengono che il visore cinese sia in fase avanzata di sviluppo e che abbia molti punti in comune con l’indossabile di Cupertino. Sono due i punti di forza della soluzione di Huawei: il peso molto più contenuto, ovvero 350 grammi contro i 600-650 grammi di Apple Vision Pro e il prezzo, cioè la metà di quello di Apple. Sotto diversi aspetti la qualità resterebbe inalterata, a partire dalla presenza del pannello micro-OLED 4K di Sony che sarà pronto per le prime spedizioni entro sei mesi, tuttavia le differenze tecniche tra i due visori sono destinate a restare profonde.

Cosa non ci sarà sul visore cinese di Huawei? E perché?

Sul visore cinese non ci sarà EyeSight per la rappresentazione simulata degli occhi dell’utente, e ancor più marcato sarà il gap dal punto di vista prestazionale. Apple Vision Pro integra infatti il processore octa-core Silicon M2 con chip R1 dedicato all’interpretazione dei segnali dell’array di 12 videocamere, 6 microfoni e 5 sensori in soli 12 millisecondi. E’ molto improbabile che Huawei riesca a reperire componenti di pari fattura: circola tuttavia la voce secondo cui l’azienda avrebbe già progettato chip proprietari per la gestione delle gesture prive di lag. Dietro potrebbe esserci SMIC con l’avvio della produzione a 5nm, ma c’è il rischio che lo sviluppo di questa famiglia di processori non termini in tempo per il debutto commerciale del dispositivo.