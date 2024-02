Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti ad un COSTO SUPER su Amazon

Se stai cercando un modo per semplificare le tue pulizie domestiche e mantenere la tua casa sempre pulita e ordinata, l’EZVIZ Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti potrebbe essere la soluzione perfetta per te. Questo modello di alta fascia, disponibile su Amazon al prezzo di 999,99€, offre una serie di funzionalità avanzate per garantire prestazioni ottimali e risultati impeccabili. Si tratta di un dispositivo di alta gamma, ma scoprendone le prestazioni capirete il perché del costo.

Dotato di una potente batteria da 5200 mAh, l’EZVIZ RS2 è in grado di pulire ambienti fino a 300 m² con una sola carica, garantendo una copertura completa e uniforme di tutti gli spazi della tua casa. Grazie alla sua potente aspirazione a 4000 Pa e alle doppie spazzole rotanti, questo robot è in grado di rimuovere lo sporco più ostinato e le particelle più fini, facilitando il distacco di capelli e peli di animali domestici.

Caratteristiche di ultima generazione del robot

Una delle caratteristiche più innovative dell’EZVIZ RS2 è la sua navigazione AI 3D personalizzabile. Attraverso la tecnologia laser D-ToF e alla telecamera RGB integrata, questo robot è in grado di creare una mappa dettagliata della tua casa e di pianificare missioni di pulizia specifiche per ogni area. Anche in case di grandi dimensioni, l’EZVIZ RS2 è in grado di generare automaticamente piani di pulizia, garantendo una pulizia efficiente ed efficace in ogni ambiente.

Le funzionalità avanzate dell’EZVIZ RS2 non si fermano qui. Questo robot è anche equipaggiato con un sistema autopulente che consente di rimuovere efficacemente capelli, sporco e detriti utilizzando un flusso d’acqua ad alta velocità. Al termine del ciclo di lavaggio automatico, il dispositivo asciuga del tutto i suoi cuscinetti di lavaggio per non far formare germi. Inoltre, per evitare che capelli e peli di animali domestici possano inceppare il sistema, l’EZVIZ RS2 fa ruotare la spazzola a rullo per rimuoverli efficacemente.

Grazie all’app EZVIZ, è anche possibile preimpostare programmi o avviare immediatamente un’attività anche quando non sei a casa. L’app consente anche di visualizzare ogni area della mappa in tempo reale e di controllare il robot senza mani grazie agli assistenti vocali di terze parti come Google Assistant e Alexa. Infine, per garantire una maggiore tranquillità alla tua famiglia, l’EZVIZ RS2 è stato dotato di una potente telecamera 3K che consente di controllare e registrare l’ambiente domestico in modo discreto e sicuro.