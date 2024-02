Recentemente, Apple ha pubblicato una guida sulle pratiche di ricarica dell’iPhone che ha sollevato importanti questioni riguardo ai potenziali rischi associati alla ricarica notturna, specialmente se il dispositivo viene lasciato incustodito durante il sonno. Questo sforzo educativo da parte del gigante tecnologico mira a informare gli utenti riguardo alle migliori pratiche per evitare incidenti spiacevoli derivanti da un’operazione apparentemente semplice come la ricarica del proprio smartphone.

L’attenzione della guida di Apple si concentra soprattutto sugli utenti che hanno l’abitudine di tenere l’iPhone in mano o sul letto mentre è in carica durante il sonno. Secondo esperti tecnologici e vigili del fuoco, questa pratica potrebbe causare potenziali incendi, data la scarsa ventilazione durante il processo di ricarica. Di conseguenza, Apple consiglia vivamente di evitare di caricare i dispositivi elettronici in ambienti con ventilazione insufficiente e di non posizionare l’iPhone in carica in prossimità diretta della pelle, cuscini o coperte.

Apple mette in guardia sulla ricarica notturna

A tal proposito, l’azienda suggerisce di mantenere l’iPhone, il caricabatterie e i tappetini di ricarica wireless in un’area ben ventilata durante l’uso. Dunque, il consiglio è quello di posizionare tutto su superfici che favoriscono la dispersione del calore. Anche i vigili del fuoco hanno sottolineato l’importanza di evitare la ricarica notturna in condizioni di scarsa ventilazione, citando tra i rischi la mancanza di consapevolezza durante il sonno di eventuali incendi. Inoltre, non bisogna dimenticare i pericoli associati all’inalazione di fumo.

La ricarica notturna è da evitare anche per preservare la vita della batteria. A tal proposito, infatti, è consigliabile staccare il caricabatterie non appena il telefono è completamente carico. A tal proposito, Apple ha implementato la funzione “Ottimizzazione della carica della batteria” con iOS 13. Questa funzione rallenta la ricarica una volta che il dispositivo raggiunge l’80% di carica, così da preservare la salute della batteria.

Nonostante gli avvertimenti pubblicati nella guida, Apple non vieta esplicitamente la pratica della ricarica notturna. Piuttosto l’azienda si raccomanda che questa, se necessaria, avvenga in ambienti adeguatamente ventilati, sicuri e controllati. Seguire queste pratiche può contribuire a garantire una ricarica sicura ed efficiente del proprio iPhone.