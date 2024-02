Microsoft ha annunciato l‘inizio dei test per il supporto del nuovo standard Wi-Fi 7 su Windows 11 con il rilascio della build 26063 per gli iscritti al canale Windows Insider Preview Canary. Wi-Fi 7, noto anche come IEEE 802.11be Extremely High Throughput (EHT), rappresenta la nuova generazione di connettività wireless, promettendo prestazioni superiori rispetto agli attuali standard Wi-Fi 5 e Wi-Fi 6/6E.

Le potenzialità avanzate di Wi-Fi 7

Il Wi-Fi 7 permette di raggiungere velocità multigigabit sul PC all’interno delle reti wireless, con un throughput fino a 4 volte superiore rispetto al Wi-Fi 6/6E e quasi 6 volte superiore al Wi-Fi 5. Questo exploit è reso possibile grazie a innovazioni come l’utilizzo di canali ultra-wide a 320MHz nella banda 6 GHz, il supporto Multi-Link Operation per bilanciare il traffico su più bande e la nuova modulazione 4096-QAM che incrementa del 20% l’efficienza nel trasferimento dati.

Per beneficiare appieno del Wi-Fi 7, sarà necessario disporre di un access point e di un adattatore di rete compatibili. Le prestazioni effettive potrebbero variare in base alle capacità specifiche dei dispositivi e all’ambiente di connessione.

Con la nuova preview, Microsoft si avvia a introdurre il supporto Wi-Fi 7 sui suoi sistemi operativi. La build 26063 è al momento disponibile solo per gli iscritti al canale Insider Preview Canary, il più avanzato riservato ai tester esperti. Gli utenti nel canale Dev non stanno ricevendo questa versione, poiché Microsoft sta conducendo test separati per Windows 11 24H2, il major update previsto per la fine dell’anno.

L’integrazione del Wi-Fi 7 si aggiunge ad altre novità in termini di connettività previste per il futuro di Windows 11. Microsoft ha recentemente annunciato il supporto allo standard USB4 2.0, con velocità fino a 80 Gbps su porte USB Type-C. La nuova build introduce anche aggiornamenti sull’assistente IA Copilot, oltre a diversi fix per risolvere problemi noti precedentemente segnalati.

Novità e miglioramenti tecnologici

L’implementazione del Wi-Fi 7 rappresenta un passo significativo verso l’adattamento di Microsoft alle più recenti innovazioni tecnologiche in termini di connettività wireless, preparando il terreno per esperienze utente più veloci e affidabili. L’azienda dimostra, ancora una volta, il suo impegno nel mantenere i sistemi operativi Windows al passo con l’evoluzione tecnologica in continuo cambiamento.