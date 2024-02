Google sta modificando l’app Messaggi che è già preinstallata da Android in modo da poter modificare i messaggi inviati come anche si fa per Whatsapp. I messaggi potranno essere modificati entro 30 minuti dall’ invio di quest’ ultimi; inoltre Google salverà la cronologia delle modifiche per informare il destinatario e il mittente sui cambiamenti che sono stati apportati al messaggio.

Questa modifica risulta molto utile soprattutto se abbiamo scritto qualcosa che successivamente non andava più bene, quindi si può modificare il messaggio è cambiarne alcune caratteristiche. Si potranno modificare però soltanto gli RCS e non i classici SMS, questo solo per adesso ma comunque in futuro potrebbero essere modificati anche gli SMS, in modo da consentire l’ utilizzo più semplice dell’ applicazione di messaggistica e di conseguenza l’ invio più facile dei messaggi.

Google, i messaggi vengono modificati

Per modificare i messaggi appena inviati basterà tenere premuto su di essi per un certo periodo di tempo dopo il quale si aprirà un’ icona a forma di matita e cliccandoci sopra verranno mostrate le vare modifiche che possono essere effettuate sul messaggio stesso, che ricordiamo essere soltanto gli RCS e non gli SMS. Inoltre la funzione modifica deve essere attivata prima dagli utenti per poter visualizzare le modifiche effettuate. Questa novità risulterà fondamentale per scrivere dei messaggi che possiamo modificare senza preoccuparci di mandarne un altro in modo da non riempire la cronologia di messaggi inutili.

L’ app messaggi di Google si è messa in pari adesso con Whatsapp, per cui abbiamo un applicazione che potrebbe successivamente apportare altre modifiche riguardo i messaggi poiché per adesso gli SMS non si possono modificare. Ma se in futuro si potranno modificare allora risulterà molto utile per inviare messaggi veloci e soprattutto senza troppi messaggi che servono per correggere quello che abbiamo inviato in precedenza.