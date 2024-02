WindTre ha lanciato una serie di nuove offerte e promozioni esclusive destinate ai suoi clienti esistenti, offrendo vantaggi rilevanti su una vasta gamma di servizi, inclusi smartphone, connessioni fisse e convergenza, insieme a regali speciali attraverso l’app Winday. Queste novità, in vigore dal 20 febbraio, mirano a migliorare ulteriormente l’esperienza dei clienti e a rafforzare il legame con l’operatore.

Smartphone in promo e pacchetti da urlo

In un gesto di generosità verso gli amanti della mela morsicata, WindTre ha introdotto un’offerta speciale che propone uno sconto extra di 120€ su una selezione di dispositivi Apple. Questo sconto può essere combinato con le iniziative SMARTPACK & RELOAD EXCHANGE, consentendo ai clienti di risparmiare ulteriormente sull’acquisto dei loro dispositivi preferiti.

Inoltre, per coloro che cercano di espandere la loro capacità di archiviazione senza spendere di più, WindTre mette a disposizione il Samsung Galaxy Z Flip5 con una capacità di memoria superiore, offrendo il modello da 512GB allo stesso costo della versione da 256GB.

Servizi Fissi e Convergenza WindTre

Per i clienti mobili WindTre che risiedono nelle cosiddette “aree bianche“, dove l’accesso alla connessione veloce può essere limitato, l’offerta Mia Super Fibra rappresenta un’opportunità imperdibile. Attivabile al costo speciale di 19,99€ fino al 29 febbraio, questa offerta ha connessioni affidabili e veloci grazie alla rete Open Fiber.

Attraverso l’app Winday, WindTre premia inoltre i suoi fedeli clienti con un regalo speciale per marzo: un eBook omaggio a scelta tra una selezione di titoli disponibili su Feltrinelli.it. Questo gesto dimostra l’impegno dell’operatore nel rendere l’esperienza digitale dei suoi clienti ancora più gratificante e coinvolgente.

Le nuove offerte e promozioni di WindTre riflettono l’attenzione dell’operatore nei confronti delle esigenze dei suoi clienti, garantendo non solo servizi di alta qualità ma anche vantaggi esclusivi e regali pensati per arricchire l’esperienza degli utenti. Per approfittare di queste imperdibili offerte, i clienti sono invitati a contattare WindTre o a visitare il sito ufficiale dell’operatore.