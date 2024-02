Al giorno d’oggi, dato l’elevato tasso e livello di inquinamento nelle nostre città, sopratutto al nord Italia, è quasi fondamentale disporre di un purificatore d’aria all’interno dell’abitazione, proprio nell’ottica di riuscire a rendere l’aria migliore, levando tutte le piccole particelle inquinate, che siano PM10 o PM2.5. Tra i modelli più interessanti tra quelli disponibili sul mercato, troviamo senza dubbio il Philips Purificatore d’aria 600 Series.

Il modello risulta essere particolarmente adatto per gli utenti che soffrono di allergie, infatti è presente un filtro HEPA capace di rimuovere il 99,97% degli alllergeni, oltre ai suddetti agenti inquinanti. Il prodotto ha relativamente piccole dimensioni, raggiungendo 24,3 x 23,7 x 34,1 centimetri, ma allo stesso tempo può tranquillamente essere utilizzato anche in ambienti fino a 44 metri quadrati.

Purificatore d’aria Philips, un prezzo davvero unico

Philips è un marchio conosciuto a tutti gli in effetti in ogni parte del globo, è una realtà consolidata non solo nella produzione di schermi televisivi di alto livello, ma anche di innumerevoli elettrodomestici per la casa. Tra i tanti prodotti che gli utenti possono acquistare, spicca anche il purificatore d'aria 600 Series, oggi in vendita a soli 84,99 euro.

Facilmente posizionabile ovunque si desideri, il purificatore d'aria Philips ha una effettiva potenza di 12 watt, con un peso di 2,2 chilogrammi, dimostrando a tutti gli effetti una efficienza energetica davvero ammirevole e quasi unica nel suo genere. Oltre a questo risulta essere estremamente silenzioso, pesnate soli 19 dB, tanto da risultare facilmente utilizzabile ad esempio durante le ore notturne, o ovviamente in un condominio, senza dimenticarsi che può essere controllato da remoto, sfruttando la comoda applicazione mobile disponibile sia per Android che per iOS.