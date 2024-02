La Hyundai Casper, il piccolo crossover compatto, sta suscitando interesse tra esperti ed appassionati per il suo possibile imminente arrivo sul mercato europeo, principalmente nella sua versione elettrica. Negli ultimi tempi, sono emerse foto spia della Casper, ancora camuffata, mentre percorre le strade del Vecchio Continente. Secondo quanto riportato da Automotive News Europe, si prevede che questo veicolo possa debuttare all’incirca nel terzo trimestre del 2024, con un prezzo stimato intorno ai 20.000 euro.

In arrivo Hyundai Casper

Inizialmente disponibile solo con motore a benzina in Corea del Sud, la Hyundai Casper si prepara ora per l’avvio della produzione della sua variante elettrica che dovrebbe partire intorno al mese di luglio. Con una lunghezza di circa 3,6 metri, la Casper si presenta come un piccolo crossover dalle linee quadrate. Sembra però che, per soddisfare le preferenze della clientela europea, il modello elettrico subirà un allungamento di circa 200–250 mm.

Secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni, la caratteristica principale del nuovo crossover sarà la batteria con celle LFP (litio–ferro–fosfato), progettata per garantire un’autonomia stimata tra i 200 e i 300 km.

È importante sottolineare che la versione a benzina non sarà disponibile sul mercato europeo, evidenziando il forte impegno della casa automobilistica nel promuovere la mobilità elettrica.

Con un prezzo previsto di circa 20.000 euro, la Hyundai Casper si troverà a competere direttamente con modelli come la Dacia Spring e la Citroen e–C3 nel sempre più popolare segmento delle auto elettriche da valori economici accessibili. Questa mossa segna un’ulteriore accelerazione nella transizione verso veicoli a emissioni zero e non solo. Questa scelta, infatti, promette di offrire ai consumatori europei un’opzione economica e sostenibile per la mobilità urbana.

Per il momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Hyundai su quanto detto. Nonostante tale assenza, le foto spia della Hyundai Casper confermano che l’azienda coreana sta lavorando attivamente per introdurre sul mercato europeo un’opzione elettrica compatta. Resta da vedere quando esattamente questo modello farà il suo debutto, ma l’anticipazione intorno alla Hyundai Casper è già palpabile, mentre si aspettano possibili rilasci di informazioni ufficiali sulle specifiche tecniche relative al nuovo crossover elettrico di Hyundai.