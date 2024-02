Vodafone, nel corso dei mesi di gennaio e febbraio, ha dimostrato un’imponente attività nel settore delle offerte mobili, con particolare enfasi sul rilancio di prodotti chiave come Vodafone Silver, Silver Underground e Bronze Plus, caratterizzati dall’introduzione della connessione 5G al posto della precedente 4G. Inoltre, recentemente, l’azienda ha introdotto una nuova promozione davvero interessante.

Questa promozione permette agli utenti di usufruire di prezzi bloccati per 24 mesi su tutte le offerte e promozioni che adottano il metodo di pagamento denominato “Smart Pay“. Inizialmente, questa promozione era accessibile solo tramite l’attivazione in negozio e l’adozione di Smart Pay come modalità di pagamento. A partire dal 18 febbraio, invece, è diventato possibile usufruire di questa offerta attraverso tutti i canali di vendita di Vodafone, inclusa l’attivazione online delle offerte mobili e quella tramite il supporto telefonico.

Vodafone blocca i prezzi delle sue promozioni

Le offerte idonee a beneficiare di questa promozione sono quelle con una tariffa mensile di 9,99€, tra cui le seguenti categorie:

Le offerte mobili “ Underground “.

“ “. Le offerte standard mobili di Vodafone .

di . L’offerta Red Max Under 18 (anche con tariffa di 6,99€).

Nell’offerta sono comprese alcune delle ultime promozioni introdotte dall’operatore telefonico. Iniziamo con Silver, disponibile in due varianti: la versione a 7,99€ offre minuti illimitati (verso numeri nazionali), chiamate internazionali dalla sola Italia, SMS illimitati e ora 100 GB al mese in 5G. Inoltre, optando per il servizio Smart Pay, si ottengono 50 GB aggiuntivi. La versione a 9,99€ offre le stesse caratteristiche della precedente, con l’aggiunta di 150 GB al mese in 5G. Anche qui, Smart Pay offre 50 GB extra.

Silver Underground, una variante di Silver, è disponibile in tre versioni a 7,99€, 9,99€ e 11,99€ al mese, tutte con bonus e garanzie simili: minuti illimitati, chiamate internazionali dalla sola Italia ed SMS illimitati. La differenza sta nella quantità di dati internet: 100 GB al mese in 5G per le prime due versioni e 150 GB per la terza. Anche qui, Smart Pay offre 50 GB extra. Infine, Bronze Plus offre: minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, SMS illimitati e 70GB al mese in 5G. Con Smart Pay, i GB in 5G diventano illimitati, al costo di 9,99€ al mese.

È importante notare che queste offerte sono disponibili solo per determinati clienti provenienti da altri operatori. Ad esempio, Vodafone Silver è disponibile per i clienti provenienti da Iliad, Fastweb e alcuni operatori virtuali. Mentre Silver Underground è rivolto a clienti WindTre, Very Mobile, Optima Mobile e altri. Analogamente, Vodafone Bronze Plus è aperto ai clienti di Iliad, Fastweb e altri operatori virtuali, escludendo altri gestori come TIM, Kena e WindTre.