ho Mobile, scegli l'operatore viola e riceverai una ricarica in omaggio

Grande novità in arrivo: nel mese di febbraio, chi sceglie di passare a ho. Mobile non solo potrà beneficiare di un piano tariffario vantaggioso ma riceverà anche una ricarica omaggio, rendendo l’offerta ancor più allettante. L’operatore di telefonia mobile low-cost propone diverse opzioni di abbonamento, partendo da un costo mensile di soli 5,99 euro, senza imporre alcun vincolo contrattuale.

ho Mobile: i servizi aggiuntivi dell’operatore

Per chi è alla ricerca dell’offerta più adatta alle proprie esigenze, questo potrebbe essere il posto giusto. ho. Mobile ha annunciato che fino al 29 febbraio 2024, inserendo il codice #VALENTINHO5 durante l’acquisto online di una delle sue offerte, gli utenti riceveranno una ricarica bonus di 5 euro al primo rinnovo. Questa iniziativa conferma la strategia dell’operatore di offrire servizi trasparenti e senza costi nascosti, garantendo un rinnovo costante e senza sorprese, con i giga inclusi che rimangono invariati.

Le offerte di ho. Mobile si articolano su vari livelli, con piani che includono minuti e SMS illimitati e un’ampia quantità di GB per la navigazione in 4G, fino a un massimo di 230 GB, con prezzi che variano in base alla quantità di dati inclusi. L’operatore si distingue per la sua politica di trasparenza e per la facilità con cui è possibile gestire e modificare i propri piani tariffari, grazie anche all’utilizzo dell’app ho. Mobile, disponibile gratuitamente sia per Android che per iPhone.

Le iniziative di ho. Mobile non si limitano alla sola offerta tariffaria, ma includono anche programmi come Soddisfatti o Rimborsati, che consente di testare il servizio per un mese e, in caso di insoddisfazione, di ottenere il rimborso delle spese sostenute senza penali. L’operatore ha inoltre introdotto servizi aggiuntivi come ho. Stickers e ho. Tanti Amici, che offrono bonus e vantaggi per la raccolta di adesivi virtuali o per il passaggio di amici a ho. Mobile, dimostrando un impegno costante nell’offrire valore aggiunto ai suoi clienti.