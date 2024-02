Come NON pagare bollo AUTO e CANONE Rai

Contestualmente a tutte le altre tasse che ci sono in Italia, non mancano mai il bollo auto e il canone Rai. Sebbene siano obbligate a pagare, le persone che vorrebbero evitare sono davvero tantissime, siccome reputano queste due imposte estremamente fuori luogo e soprattutto estemporanee. Ci sono grosse differenze tra il canone e il bollo come tutti ben sanno, in quanto il primo è uguale per tutti, mentre il secondo viene disciplinato diversamente per ogni regione di appartenenza.

Partendo dal canone Rai, c’è più di un modo per evitare di pagarlo, ma bisogna che sussistano determinate condizioni. Innanzitutto ricordiamo che per la prima volta il prezzo del canone annuo è diminuito da 90 a 70 €, per cui si pagheranno circa 7 € al mese per i primi 10 mesi dell’anno.

Gli utenti che possono non pagarlo devono avere oltre i 75 anni di età e un reddito inferiore agli 8000 €. Anche chi non ha una televisione in casa può evitare di pagarlo così come i funzionari militari di altri paesi che sono sul territorio italiano.

Non solo il canone, ecco i modi per non pagare il bollo auto

Dopo aver visto quali sono i modi per evitare di pagare il canone Rai, bisogna passare all’altra tassa molto odiata dagli italiani. Il bollo auto è quell’imposta che va pagata da tutti coloro che possiedono un veicolo, un vero e proprio sopruso secondo la maggior parte delle persone.

Con gli eventi che si sono succeduti nel corso degli anni ci sono stati dei cambiamenti anche nel disciplinare questa tassa. Innanzitutto ogni regione impone il bollo a modo proprio, come si può notare in tutta Italia. Al momento sembra che le regioni più privilegiate siano la Lombardia e il Piemonte, in quanto gli utenti possono avere modo di non pagare per nulla.

Proprio qui infatti le auto elettriche non pagheranno mai più il bollo. Nelle altre regioni l’esenzione dura per 5 anni. Anche per le auto ibride ci sono diverse agevolazioni interessanti.