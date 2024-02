Gli utenti Windows sono in trepidante attesa del prossimo major update del sistema operativo di Microsoft, Windows 11 24H2, la cui uscita è prevista per la seconda metà dell’anno. Nel frattempo, Microsoft ha presentato un’app che potrebbe sostituire strumenti popolari come CCleaner, offrendo una soluzione integrata per la gestione e l’ottimizzazione del PC.

Microsoft PC Manager si prepara al debutto

Microsoft PC Manager è stata rivelata come “un’utility per il tuo PC” che promette di semplificare operazioni come il potenziamento della memoria con un solo clic, la pulizia dello storage, la gestione dei file e la protezione delle impostazioni di default da modifiche non autorizzate. Quest’applicazione si presenta come un versatile sostituto per le “app-tuttofare” per PC, con CCleaner come esempio ben noto.

Lanciato ad inizio febbraio, Microsoft PC Manager è attualmente compatibile solo con Windows 11 nella sua versione stabile. Purtroppo, sembra che il software non sia ancora disponibile in Italia, ma si prevede che gli utenti dovranno attendere solo qualche giorno o settimana prima di poter accedere a questo nuovo strumento.

Le funzioni di PC Manager, come elencate nella pagina ufficiale di Microsoft, includono un boost alle performance del PC tramite una pulizia profonda delle memorie, la gestione in tempo reale delle memorie, il blocco di finestre pop-up e pubblicità indesiderate, il monitoraggio della salute del PC, una protezione antivirus integrata con Windows Security, e un pratico toolbox con vari strumenti di gestione del PC.

BleachBit e altre opzioni gratuite per la pulizia PC

Per coloro che cercano alternative gratuite a CCleaner e non vogliono aspettare l’arrivo di Microsoft PC Manager in Italia, esistono soluzioni di terze parti come BleachBit. Questo software offre la possibilità di ripulire rapidamente la memoria del PC, eliminare cache e cookie del browser e cancellare i file temporanei, fornendo una gestione efficiente e gratuita delle risorse del computer.