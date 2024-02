La lontana fondazione di Facebook risale oramai al 4 febbraio 2004. Vent’anni fa il giovane Mark Zuckerberg e altri soci creavano una delle società che, negli anni a venire, cambierà il mondo dei social media.

Quali sono stati i principali cambiamenti di Facebook?

È indubbiamente vero che nel corso del tempo Facebook ha subito una trasformazione significativa, culminata nel rebrand del 2021 che ha portato alla nascita di Meta. Questo cambiamento non si è fermato qui: nel 2024, Mark Zuckerberg si sta spingendo oltre il concetto di Metaverso, ambendo persino a creare un’intelligenza artificiale generale. Questa evoluzione evidenzia come l’azienda stia allontanandosi sempre di più dall’identità originaria di Facebook, nonostante quest’ultimo mantenga una rilevanza considerevole nel panorama sociale.

Con più di 3 miliardi di utenti mensili attivi, secondo il recente rapporto di Meta, Facebook continua a detenere una posizione di forza nel settore dei social media. Anche se l’idea iniziale era quella di connettere persone all’interno di un contesto accademico, il film “The Social Network” del 2010, diretto da David Fincher, rappresenta ancora un punto di riferimento significativo per il successo delle piattaforme sociali. Nonostante la sua età e la sua reputazione controversa tra le nuove generazioni, Facebook rimane un esempio emblematico di successo nel campo dei social media. È interessante notare che Zuckerberg stesso ha previsto anni fa che Facebook non sarebbe durato per sempre.

Ora ci rimangono solo molte domande sul futuro della compagnia, ad esempio la domanda che si stanno ponendo molti da tempo. Facebook rimarrà uno dei social più usati? Data la quasi discriminazione da parte dei giovani d’oggi. Oppure altre domande riguardanti il cosi acclamato “Metaverso” che darà sicuramente filo da torcere alla creazione di apple Vision Pro.

