Amazon sta cercando in tutti i modi di avvicinare gli utenti all’acquisto dell’ottimo Samsung Galaxy A54 5G, un dispositivo mobile di buona qualità, che viene oggi commercializzato ad un prezzo inferiore ai 310 euro, senza modifiche particolari alle normali condizioni di vendita. Ciò sta a significare che è completamente sbrandizzato, e presenta anche la solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

La variante attualmente disponibile in promozione prevede 128GB di memoria interna, un buon quantitativo che risulta essere espandibile con l’ausilio di una microSD esterna (da inserire nell’apposito slot, a fianco delle SIM). Il processore è un octa-core con frequenza di clock a 2,4GHz, affiancato a sua volta da una GPU Mali-G68 di buona qualità, nonché comunque un display da 6,4 pollici di diagonale, un AMOLED con rapporto schermo/corpo del 90% circa.

Samsung Galaxy A54: un prezzo davvero unico per tutti

Avere tra le mani un Samsung Galaxy A54 è oggi molto più economico del passato, infatti quando venne lanciato sul mercato il prodotto aveva un prezzo di listino di 493,85 euro (almeno per la versione in oggetto). Amazon, tra le sue tantissime offerte attive nell’ultimo periodo, ha deciso di fare un regalo ai propri utenti, riducendo la spesa del 38%, così da facilitare l’avvicinamento del pubblico, fino ad arrivare al valore finale di soli 307,82 euro.

Ottimo è anche il comparto fotografico, dovete infatti sapere che nella parte posteriore del dispositivo potete trovare una tripla fotocamera, rappresentata da un sensore principale da 50 megapixel, con stabilizzatore ottico integrato, affiancato a sua volta da una ultra-grandangolare da 12 megapixel, ed una macro da 5 megapixel. Da non trascurare nemmeno la connettività in 5G, fiore all’occhiello in tale fascia di prezzo, permettendo così di navigare alla massima velocità possibile, a patto che si abbiano SIM ed offerta compatibili.20