Intel sta apparentemente pianificando l’introduzione di un nuovo modello nella sua serie i9, denominato i9-14900KS. Questo modello, destinato a essere il top di gamma per la serie Raptor Lake su desktop, sembra essere progettato per superare le prestazioni già elevate del ben noto modello K. Una panoramica sui dati trapelati attraverso i benchleaks su Twitter rivela che ci sono aspetti da valutare attentamente prima di considerare questo prodotto come una scelta vincente.

Confronto tra i9-14900KS e il celebre modello K

Il presunto Intel i9-14900KS è caratterizzato da alcune similitudini con il modello K, ma sembra spingersi oltre in termini di prestazioni. In particolare, si prevede che raggiungerà una frequenza turbo di 6.2 gigahertz. I primi benchmark pubblicati su ocibase sollevano dei dubbi su questa ambiziosa dichiarazione di velocità. I risultati attuali non sembrano ancora riflettere appieno la capacità di raggiungere i 6.2 gigahertz, anche se le prestazioni complessive rimangono notevoli. È interessante notare che uno dei P core ha registrato un picco di temperatura a 100 gradi, nonostante la stabilità generale degli altri core.

La configurazione della CPU presenta 8 P core e 16 E core, una disposizione simile al modello K. Tuttavia, nonostante la dichiarata frequenza di 6.2 gigahertz, sembra che il processore sia arrivato solo a 5.7 gigahertz nei primi test. Questo potrebbe sollevare delle domande sulla reale necessità di superare i 6 gigahertz, specialmente considerando il rischio di temperature elevate.

Un aspetto che richiede attenzione è il problema del consumo energetico, simile a quello riscontrato nella serie precedente, in particolare nel 13900KS. Questa problematica potrebbe influenzare l’efficienza energetica complessiva del sistema e richiedere ulteriori ottimizzazioni.

Record da battere per Intel

Nonostante queste considerazioni, se sei appassionato di record di frequenza e hai l’intenzione di spingere al massimo le capacità del tuo chip, potresti essere interessato al modello i9-14900KS. Va notato che l’Intel core i9 14900KF ha attualmente il record di frequenza a 9 gigahertz, suggerendo che il nuovo modello potrebbe avere una concorrenza agguerrita.

Sebbene il modello i9-14900KS prometta di essere un gigante delle prestazioni, è fondamentale valutarne attentamente gli aspetti tecnici, compresi i potenziali problemi di temperatura e consumo energetico, prima di considerarlo come la scelta ideale. Il suo arrivo sul mercato entro l’estate potrebbe portare nuove sfide e opportunità per gli appassionati di tecnologia.