Grande cambiamento in arrivo per gli utenti Apple su App Store

Nel recente aggiornamento iOS 17.4, gli utenti iPhone nell’Unione Europea hanno fatto una scoperta sorprendente: le Progressive Web App (PWA) non funzionavano più come prima. Questo non era un semplice bug, ma una decisione ponderata da parte di Apple, come confermato dalla stessa azienda.

Apple ha annunciato attraverso la sua area dedicata agli sviluppatori che le PWA verranno eliminate dalla schermata home per gli utenti dell’UE. Gli sviluppatori hanno attribuito la motivazione dietro questa mossa alla difficoltà di conformarsi alle nuove regole del Digital Markets Act (DMA). La società sostiene che lo sviluppo di un’architettura di integrazione completamente nuova richiesta dalle normative sarebbe impraticabile, soprattutto considerando gli altri cambiamenti imposti dal DMA.

Perché questo cambiamento intrapreso dalla Apple?

Il fulcro della questione risiede nell’obbligo imposto ad Apple di consentire l’uso di motori di rendering web di terze parti su iOS. Le PWA, spiega l’azienda, sono costruite su WebKit, il motore di rendering utilizzato da Safari, il che le rende conformi al modello di sicurezza e privacy delle app native su iOS. Con l’aggiornamento a iOS 17.4, Apple ha reso essenzialmente le PWA dei segnalibri che aprono una nuova scheda del browser anziché fornire servizi autonomi con funzionalità avanzate, come l’invio di notifiche e la visualizzazione di badge. Apple ha introdotto queste funzioni solo lo scorso anno, rendendo così le PWA più attraenti per gli utenti e gli sviluppatori.

Inoltre, le PWA consentono di archiviare dati in modo separato dall’istanza del browser, permettendo agli utenti di accedere rapidamente a servizi senza passare attraverso il browser. Le piattaforme hanno spesso sfruttato tale caratteristica, come ad esempio Facebook Gaming, per evitare l’App Store e le relative commissioni. Tuttavia, secondo Apple, l’obbligo di consentire l’uso di browser con motori di rendering proprietari presenta rischi per la sicurezza, poiché le PWA dannose potrebbero accedere ai dati di altre PWA e ottenere addirittura accesso non autorizzato a fotocamera, microfono o posizione dell’utente.

Infine, Apple ha citato la bassa adozione delle PWA da parte degli utenti come ulteriore ragione per la cessazione del supporto. Mentre la società si adatta alle nuove normative dell’UE, gli utenti e gli sviluppatori di PWA si trovano di fronte a un cambiamento significativo nell’ecosistema iOS. La decisione di Apple solleva questioni sulla sicurezza, sull’accessibilità e sull’innovazione nel mondo delle applicazioni web progressive.