Amazon Prime Video ha recentemente annunciato una decisione che ha sollevato una serie di preoccupazioni tra gli utenti abituali della piattaforma. La notizia riguarda l’eliminazione del supporto per Dolby Vision e Dolby Atmos dal piano standard con pubblicità, riservando queste funzionalità solo al piano senza pubblicità, a pagamento aggiuntivo.

Questo cambiamento è stato implementato inizialmente nei Paesi in cui è stato introdotto il nuovo piano, compresi gli Stati Uniti, il Regno Unito, il Canada e la Germania. L’annuncio ufficiale è giunto dopo le segnalazioni degli utenti, che hanno notato la mancanza dei due formati audio e video, con la conferma proveniente direttamente da Amazon.

Cambiamenti in arrivo per Amazon Prime Video

Secondo quanto dichiarato successivamente, le due funzionalità Dolby saranno disponibili solo per l’opzione senza pubblicità e solo su alcuni titoli rilevanti. Questa modifica comporterà un cambiamento significativo per gli utenti abituati a godere dei film e delle serie TV su Prime Video con la migliore qualità audio e video disponibile, poiché ora sarà richiesto un costo aggiuntivo di 2,99€ al mese per mantenere questo standard elevato. Di conseguenza, nell’abbonamento standard con pubblicità, i contenuti esclusivi Prime saranno visualizzabili solo in 4K, HDR10 e Dolby Digital 5.1.

L’annuncio di questa modifica ha generato una serie di critiche da parte degli utenti. In molti, infatti, considerano questa mossa come un aumento mascherato dei prezzi e una mancanza di rispetto verso coloro che già pagano l’abbonamento Prime. Inoltre, visto che questa modifica non è stata comunicata in anticipo agli utenti, molte organizzazioni a tutela dei consumatori potrebbero intraprendere azioni.

Date le conferme ufficiali, è improbabile che Amazon torni sui suoi passi e reintroduca Dolby Vision e Atmos nel piano con pubblicità. Rimane però da vedere se gli utenti saranno disposti a pagare il costo aggiuntivo per mantenere l’accesso a queste funzionalità premium.

Nonostante questa decisione, Amazon Prime continua a offrire una serie di vantaggi ai suoi abbonati. Tra questi troviamo le consegne in un’ora in alcune città, accesso ad offerte anticipate, spedizioni gratuite, e non solo. Infatti, è compreso Amazon Prime Video, un abbonamento gratuito ad Audible per 90 giorni, archiviazione cloud illimitata, Amazon Music Unlimitede Twitch Prime. Inoltre, per completare, è compreso anche uno sconto del 15% su consegne periodiche per i membri di Amazon Famiglia.