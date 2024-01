Samsung ha presentato al CES 2024 il nuovo prototipo di Galaxy Z Flip con uno schermo che si piega sia verso l’ interno che verso l’ esterno grazie alla tecnologia Flex In & Out di Samsung che sfrutta un pannello OLED da 6,7 pollici. Questa nuova tecnologia se applicata ai prossimi modelli potrebbe cambiare il mondo dei display avviando la produzione verso smartphone con degli schermi sempre più performanti che li rendono più duraturi dato che sono stati testati nelle condizioni peggiori.

Grazie al design a 360 gradi le protezioni per lo schermo si eliminano rendendolo più sottile in modo da aggiungere nuove funzionalità e nuove caratteristiche. Dato che questo è solo un prototipo non verrà utilizzato subito nella prossima generazione di Flip però potrebbe offrire un nuovo spunto per il futuro rendendolo utilizzabile da tutti in modo che si adatti alla vita quotidiana.

Samsung Galaxy Z Flip, ecco le caratteristiche del nuovo prototipo

Il Samsung Galaxy Z Flip presenta uno schermo OLED da 6,7 pollici e quando piegato ha una parte più corta per non coprire la telecamera e un lato più lungo per visualizzare meglio le varie informazioni e i menù di controllo con l’ informazione della carica della batteria e l’ icona dell’ ora. Samsung Display ha anche sostenuto dei test sullo schermo tra cui l’ esposizione dello schermo a temperature da -20 a 60 gradi e facendo rimbalzare una palla da basket sul pannello pieghevole.

Un’ altra funzionalità del Flip è che un volta ripiegato verso l’ esterno possiede due schermi funzionanti per offrire una caratteristica in più a tutti coloro che preferiscono modelli più tradizionali invece di quelli più complessi. Queste sono tutte caratteristiche che servono a migliorare la vita e a semplificare i gesti sullo smartphone anche se dovremmo aspettare un po’ prima che vengano prodotti i nuovi modelli perché inizialmente Samsung non sembra essere disposta ad aggiungere questa qualità alle nuove generazioni.