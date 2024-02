SSD Portatile Crucial X6 da 2TB ad un PREZZO SUPER su Amazon

Le SSD offrono velocità di lettura e scrittura notevolmente superiori rispetto ai tradizionali hard disk meccanici (HDD). Questo si traduce in tempi di caricamento più rapidi, avvio più veloce dei programmi e trasferimenti di file più efficienti. Nella versione portatile è estremamente leggera e compatta, il che la rende ideale per chi ha bisogno di trasportare grandi quantità di dati in modo conveniente. È perfetta per coloro che lavorano in movimento o che hanno bisogno di trasferire dati tra diversi dispositivi.

Se sei alla ricerca di un’opzione affidabile e conveniente per aumentare lo spazio di archiviazione del tuo dispositivo, non cercare oltre. Crucial X6 è la giusta soluzione. Con una capacità massima di archiviazione di 4TB, questa SSD portatile ti offre tutto lo spazio di cui hai bisogno per conservare fino a 20.000 foto, 6.000 brani, 100 ore di video o 400 GB di documenti, con ancora spazio libero. Acquistala su Amazon a rate.

Velocità superiore e tanto spazio della SSD Crucial

La velocità è una delle caratteristiche distintive della Crucial X6. Con una velocità di lettura fino a 800 MB/s, è significativamente più veloce rispetto alla maggior parte dei tradizionali dischi rigidi. In particolare, è 3,8 volte più veloce. Ciò significa che potrai accedere ai tuoi file in modo rapido e efficiente, senza dover aspettare lunghe attese di caricamento. La trasportabilità è un altro dettaglio importante di questa SSD. Grazie al suo design compatto e leggero, la SSD Crucial X6 si adatta tra le dita e pesa meno delle chiavi dell’auto. Puoi portarla ovunque tu vada, rendendo più facile che mai trasferire, archiviare e condividere i tuoi dati.

Inoltre, la compatibilità del dispositivo è ampia e variegata. Funziona con PC, Mac, Android e iPad Pro, garantendo una flessibilità senza precedenti. Anche se possiedi una console PS4, Xbox One o un computer con porta USB-A, non devi preoccuparti: basta un adattatore USB-A, disponibile separatamente, per far funzionare perfettamente la tua SSD. La qualità è un altro aspetto positivo su cui puoi fare affidamento. Crucial è infatti supportata da Micron, uno dei principali produttori di flash storage al mondo. Ciò significa che puoi avere la tranquillità di sapere che stai investendo in un prodotto di alta affidabilità. Se stai cercando un’opzione di archiviazione veloce e conveniente scegli la SSD Crucial X6!