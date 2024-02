Le voci riguardanti un presunto Nintendo Switch 2 stanno diventando sempre più intense, con un nuovo rumor che suggerisce un possibile annuncio imminente.

Secondo il portale portoghese Universo Nintendo, noto per le sue accurate previsioni nel passato, la presentazione della console potrebbe avvenire già nel mese di marzo. Questa probabilmente sarà accompagnata dall’apertura dei preorder presso i rivenditori. Nel recente podcast dell’insider Nate The Hate si è discusso della possibilità che il presunto Nintendo Direct di febbraio sia interamente dedicato alle terze parti.

Si ipotizza che Nintendo potrebbe riservare l’annuncio del modello Switch 2 per il mese successivo, seguito da un secondo evento focalizzato sulla line-up di giochi per entrambe le console.

Nintendo Switch 2: conferme e preparativi nei negozi fisici

Felipe Lima, caporedattore di Universo Nintendo, ha confermato queste voci. Sottolineando che le fonti del portale hanno indicato una preparazione da parte degli studi interni di Nintendo e delle aziende terze per annunci importanti nel mese di marzo.

In più, ha evidenziato anche che diversi negozi fisici stanno già predisponendo i loro sistemi per l’inizio dei preorder della console.

Anche se altri insider e analisti di mercato hanno indicato la seconda metà del 2024 come possibile periodo di lancio per il modello Switch 2. L’ipotesi di un annuncio a marzo seguito da una presentazione dettagliata della line-up nei mesi successivi sembra essere una prospettiva plausibile.

Un lancio in autunno, prima del periodo natalizio, potrebbe garantire alla nuova console un buon posizionamento sul mercato.

Ad ogni modo, nonostante le voci sempre più insistenti, è importante ricordare che al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo al Nintendo Switch 2.

Anche se è evidente che Nintendo ha l’intenzione di prolungare il ciclo di vita del modello Switch il più possibile. Offrendo così agli utenti un’esperienza di gioco continua e innovativa. Resta dunque da attendere con trepidazione ulteriori sviluppi e annunci ufficiali da parte dell’azienda di Kyoto.