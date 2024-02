Una delle più grandi collaborazioni nel mondo della tecnologia è quella portata avanti senza alcun dubbio da Samsung e Google, le due aziende infatti sono da tempo partners e lavorano diversi progetti come ad esempio lo sviluppo di una nuova tecnologia per l’audio spaziale 3D, a cui ad esempio possiamo aggiungere anche il profumato pagamento che Google a corrisposto a Samsung per garantire alle sue app un posto in primo piano sulla linea Galaxy degli smartphone di Samsung.

Proprio per via di questo legame così consolidato appare alquanto inspiegabile in particolare comportamento di Samsung verso Google, qualche giorno fa infatti ha sorpreso la notizia che a partire da marzo sulle smart TV Samsung non si potrà più usufruire dei comandi vocali di Google Assistant, Notizia a cui però ho fatto seguito anche quella che l’app Google Meet non sarà più utilizzabile sui televisori e sui monitor Samsung.

Addio Google Meet

L’app Google Meet dunque lascia in via ufficiale le televisioni e i monitor Samsung a partire dal prossimo 9 marzo 2024, provvedimento che riguarderà tutta la gamma smart TV di Samsung immessa nel mercato a partire dal 2021 oltre che i monitor a partire dalla serie 7000, stesso discorso vale per quelli da gaming della serie Odyssey.

Per quanto riguarda invece le televisioni della gamma 2024 queste ultime sono già prodotte di fabbrica prive dell’applicazione Google Meet, la quale dunque sta lasciando in via definitiva il mondo Samsung ed infatti alcuni utenti stanno già ricevendo una notifica relativa alla dismissione dell’applicazione.

Al momento non c’è una dichiarazione ufficiale né da parte di Google né da parte di Samsung che spieghi il motivo inerente il ritiro dell’applicazione dai display di casa Samsung, non sono stati segnalati nemmeno cambiamenti in arrivo né per quanto riguarda una possibile app sostitutiva né per quanto riguarda le altre applicazioni di casa Google.