Nel vasto oceano degli appuntamenti online, un informatico russo ha trovato la sua anima gemella in modo insolito, utilizzando una versione personalizzata di ChatGPT su Tinder. Questa storia insolita getta nuova luce sull’uso creativo delle intelligenze artificiali nell’ambito del romanticismo digitale.

Mentre molti sfrecciano tra i profili su Tinder sperando di ottenere un match, c’è chi adotta un approccio più analitico. È proprio questo il caso di Aleksandr Zhadan, esperto informatico russo, che ha utilizzato un algoritmo personalizzato basato su ChatGPT per vagliare attentamente migliaia di potenziali partner.

ChatGPT: chattare con 5000 donne su Tinder

Il sistema, alimentato da una versione addestrata di ChatGPT, ha permesso a Zhadan di organizzare oltre un centinaio di appuntamenti, gestendo persino la sua agenda su Google Calendar per incrociare le date in base alla disponibilità. Zhadan, infatti, ha iniziato il suo esperimento nel 2021, riuscendo a chattare con ben 5239 utenti su Tinder.

Non tutto è stato liscio come l’olio ovviamente. Non sono mancati momenti imbarazzanti quando l’intelligenza artificiale ha proposto idee strane per gli appuntamenti, o quando Zhadan si è presentato senza i fiori promessi dall’AI nelle chat. Ma, nonostante questi piccoli intoppi, il sistema ha dimostrato la sua efficacia nel trovare il vero amore.

Infatti, dopo aver aggiornato continuamente il sistema alle nuove versioni di ChatGPT, Zhadan ha finalmente incontrato Karina alla fine del 2022. Dopo alcune settimane di chat, i due hanno deciso di incontrarsi di persona. L’incontro è stato un successo e la coppia ha iniziato a convivere nel 2023, per poi sposarsi di recente.

Il futuro dell’amore online

Questa storia apre una nuova prospettiva sul futuro degli appuntamenti online. Le intelligenze artificiali potrebbero non solo aiutare a filtrare i potenziali partner, ma anche a gestire le conversazioni e organizzare gli appuntamenti.

Portando a relazioni significative e durature. L’esempio di Zhadan dimostra il potenziale delle intelligenze artificiali nell’aiutare le persone a trovare l’amore online, offrendo un’alternativa innovativa e efficace ai tradizionali metodi di appuntamenti.