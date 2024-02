Disney+, di recente, ha annunciato una svolta significativa riguardante la condivisione delle password tra gli utenti. La decisione è stata comunicata agli abbonati attraverso un’email inviata dalla piattaforma di streaming, con l’introduzione di nuove restrizioni che avranno un impatto sia sui nuovi che sui vecchi sottoscrittori.

Secondo quanto riportato dalla nota inviata agli abbonati, Disney+ ha modificato i termini del contratto di servizio. Mettendo in evidenza la proibizione della condivisione delle password al di fuori del proprio nucleo familiare, a meno che non sia espressamente consentito dall’abbonamento. Questo suggerisce la possibilità di un’opzione futura che consentirà agli utenti di condividere i propri profili in modo controllato.

Disney, nuove regole in arrivo

Disney ha anche annunciato l’implementazione di un sistema in grado di analizzare l’utilizzo dell’account per valutare la conformità alle nuove restrizioni. I dettagli specifici su come funzionerà questo sistema, però non sono stati ancora forniti.

La comunicazione inviata agli abbonati sottolinea che verranno aggiunte limitazioni alla condivisione dell’account al di fuori del nucleo familiare e si impegna a spiegare come verrà valutata la conformità a tali limitazioni.

Le nuove regole saranno applicate immediatamente ai nuovi abbonati, mentre per coloro che hanno già un abbonamento attivo, entreranno in vigore il 14 marzo 2024. Questo periodo di transizione permetterà agli abbonati esistenti di adeguarsi alle nuove politiche e di prendere eventuali misure necessarie per conformarsi alle nuove restrizioni.

Definizione di “Domestico”

La comunicazione inviata agli abbonati ha anche chiarito il concetto di “domestico“. Identificando la raccolta di dispositivi associati alla residenza principale degli abbonati utilizzati esclusivamente dalle persone che vi risiedono.

Questo suggerisce che la piattaforma mira a limitare l’accesso agli account solo alle persone che vivono nella stessa casa dell’abbonato.

Insomma, l’annuncio di Disney+ riguardante le nuove restrizioni sulla condivisione delle password evidenzia il crescente impegno delle XX piattaforme di streaming nel proteggere i loro contenuti e garantire un uso corretto dei servizi offerti. Resta da vedere come gli abbonati reagiranno a queste nuove regole e se porteranno a un cambiamento significativo nei modelli di utilizzo della piattaforma.