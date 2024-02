Come abbiamo visto recentemente, è uscito il nuovo visore Apple Vision Pro. Questo nuovo dispositivo comunque ha ancora dei problemi e le tecnologie sono ancora primordiali in questo ambito.

Apple Vision Pro, ecco le generazioni necessarie per renderlo ideale

Oggi Apple si sta impegnando tanto per migliorare, sviluppare e progettare i suoi dispositivi in maniera rapida. Però, gli ingegneri della grande mela hanno dichiarato che, per rendere l’Apple Vision Pro pronto per essere accolto nella vita quotidiana degli utenti, bisogna raggiungere almeno la quarta generazione di questo dispositivo. Ne sono convinte di questa dichiarazione non degli ingegneri ordinari di Apple, ma alcune persone del team di sviluppo del computer spaziale della società. Quindi possiamo dare fede alla loro previsione, per il momento. Bloomberg Mark Gurman il giornalista, nella sua newsletter settimanale, ha evidentemente sottolineato il fatto che secondo alcuni membri del team, come detto prima, pensano che ci sia ancora molta strada da fare per raggiungere il visore ideale. Ma cosa intendono gli ingegneri per “visore ideale“. Ancora non lo sappiamo perchè hanno ampio margine di miglioramento di questo dispositivo.

Un pò di questi margini comprendono il suo design, le sue funzionalità, il sistema operativo, la velocità di calcolo, la leggerezza, e molte altre. A confermare che il visore è ancora “primordiale” sono gli Youtuber che hanno paragonato l’Apple Vision Pro come il primo iPhone progettato da Apple. Quindi non ci stupiamo del fatto che il visore raggiungerà delle prestazioni veramente elevate, come quelle dell’iPhone, nelle successive generazioni, avendo così la possibilità di diventare il prodotto di punta.

Troviamo varie problematiche del nuovo Apple Vision Pro che andranno sistemate nelle successive generazioni. Per esempio gli utenti lamentano il fatto che è molto pesante, e potrebbe diventare scomodo durante l’uso. Successivamente troviamo il problema della durata della batteria, la mancanza di applicazioni e diversi bug in visionOS. Secondo l’opinione di Gurman, questo prodotto se verrà migliorato in soli 4 anni, con la quarta generazione, potrà sostituire l’iPad.