Il lancio di Apple Vision Pro ha aperto un nuovo modo di vivere la Realtà Mista. Le funzionalità di Realtà Virtuale e Realtà Aumentata sono state fuse dall’azienda di Cupertino per raggiungere un nuovo livello per l’intrattenimento e la produttività.

Con il visore Vision Pro, Apple ha creato un vero gioiello tecnologico anche se difficile da riparare. Tuttavia, l’immersività è assoluta a permette a tutti gli utilizzatori di vivere la realtà in un modo del tutto nuovo.

Stando a quanto emerso dalle prime recensioni, l’ecosistema creato dall’azienda della mela è promettente e potrà migliorare con il giusto supporto. Proprio in quest’ottica, il nuovo brevetto depositato da Apple non sorprende.

Apple Vision Pro potrebbe introdurre le animazioni personalizzate per quando si entra e si esce dall’esperienza immersiva con il visore

Come svelato da David di @xleaks7 in collaborazione con calibrecleaning.com, il colosso tecnologico Californiano sta lavorando ad alcune tecniche innovative per migliorare gli effetti di ingresso e di uscita all’interno degli ambienti Computer Generated Reality (CGR).

Per esempio, sarà possibile accedere al mondo vituale di Apple in modi estremamente scenografici, apparendo da una nuvola di fumo o di scintille. Lo stesso si potrà fare quando ci si disconnette, dissolvendosi in un tornado.

Il motivo di queste ricerche sono legate alla volontà di offrire la massima personalizzazione possibile agli utenti che utilizzano Apple Vision Pro. L’interfaccia mostrerà scene mai viste prima che renderanno ancora più unica e divertente l’esperienza di utilizzo del visore.

Siamo certi che questi sono solo alcuni aspetti che l’azienda della mela sta testando nei propri laboratori. Nel corso dei prossimi mesi arriveranno certamente aggiornamenti di sistema che introdurranno nuove feature per migliorare la Realtà Mista, puntando sulla produttività e sull’intrattenimento.

Ricordiamo che, trattandosi di un brevetto, Apple vuole proteggere la proprietà intellettuale ma non è detto che la feature verrà realizzata effettivamente. Non resta che attendere per scoprire cosa Apple ha in mente per i propri affezionati utenti.