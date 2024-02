iPhone SE è un cellulare che fa parte della quarta generazione di Apple che si allontana dal design degli iPhone 8 per addentrarsi in quello degli iPhone 14; verranno introdotte quindi alcune novità come i bordi piatti al posto di quelli bombati e verrà inserita la Face ID al posto del Touch ID. Possiede anche la stessa batteria da 3279 mAh e la telecamera da 48 megapixel posizionata sul retro.

Lo scopo della vendita e la commercializzazione di questi nuovi modelli è quello di limitare i costi per chi li acquista rendendolo più utilizzabile da tutti; un’ altra caratteristica importante è il peso che è diminuito di sette grammi rispetto all’ iPhone 14. Importante novità è anche la presenza della porta USB-C che oramai si trova su tutti i modelli di iPhone 15 e il tasto Azione di lato che invece sarà presente sugli iPhone 16.

iPhone SE, altre novità per questo top di gamma

Delle caratteristiche che saranno molto utili sono la Dynamic Island in cui verranno integrati i sensori per il Face ID e la fotocamera frontale; in più verrà eliminato il notch e il display LCD IPS che verrà sostituito da un OLED da oltre 6 pollici. L’ alloggiamento della camera posteriore che assomiglia ad una pillola sarà utilizzata anche per iPhone 16 con la sola differenza che anziché utilizzare 2 sensori ne servirà solamente uno al di sotto di cui verrà posizionato il flash LED ed il microfono. Queste informazioni sono solo un’ anticipazione di quello che Apple annuncerà realmente per cui le carte in tavola potrebbero cambiare all’ ultimo minuto.

La presentazione di questo nuovo iPhone avverrà nel 2025 per cui aspettiamoci grandi novità per il mondo Apple che sta per cambiare la sua storia con i nuovi modelli che presenterà prossimamente. Un cambiamento importante lo subirà soprattutto il prezzo che adesso si aggira intorno ai 549 euro ma che potrebbe cambiare viste le novità in arrivo.