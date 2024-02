Dangbei, azienda che dal 2019 produce proiettori per la casa con oltre 200 milioni di utenti attivi in tutto il mondo, ha recentemente lanciato sul mercato Dangbei Atom, il primo proiettore laser con Google TV della stessa realtà cinese, più sottile, luminoso ed ovviamente smart, di tanti altri prodotti attualmente disponibili sul mercato. Conosciamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Estetica e Design

Il design è elegante, a differenza di altri modelli ingombranti e di grandi dimensioni, Atom risulta essere a tutti gli effetti veramente sottile, raggiungendo uno spessore di soli 4,74 centimetri, con forma pressoché quadrata di 19,50 centimetri per lato (per intenderci è più piccolo di un libro). Ciò facilita indubbiamente il trasporto, caratteristica non scontata per un proiettore da casa, è infatti facilissimo pensare di inserire il dispositivo in uno zaino, anche eventualmente nella tasca dei computer, fruendo di un peso complessivo tutt’altro che elevato, se considerate appunto che si aggira attorno a 1,27 kg.

I materiali scelti dall’azienda sono perlopiù plastici, nulla toglie però offrire una piacevole sensazione di premium, sia al tatto che alla vista. Il prodotto appare essere resistente e duraturo, non abbiamo mai notato alcuno scricchiolio, oltretutto riesce a fare bellissima figura sia in ambienti moderni che più datati, mischiandosi senza problemi con mobili di vario genere.

Osservando il prodotto da vicino, notiamo una finitura opaca/metallica su buona parte della sua superficie, che trattiene poco le impronte ed è facile da pulire, con il marchio Dangbei nella parte superiore, una griglia metallica sul lato sinistro (che nasconde gli altoparlanti) con tanto di dicitura Dolby Audio, un inserto posteriore con tutta la connettività fisica e la griglia di aerazione, per finire con una base circolare (con relativo scarico) , al centro della quale si trova l’aggancio a vite, ad esempio per il montaggio su un treppiede. Guardandolo anteriormente, invece, ecco arrivare una banda lucida, facile da sporcare ma molto elegante, all’interno della quale trovano posto il sistema laser ed il sensore dTFOD (di cui parliamo a breve). All’interno della confezione non si trovano accessori di vario genere, se non tutto il necessario per garantirne il funzionamento: telecomando per l’utilizzo da remoto (finitura classica, non presenta particolarità da segnalare, se non la presenza di due comodi tasti sul bordo, facilmente raggiungibili con il pollice), alimentatore e cavo per il collegamento alla presa a muro.

Hardware e Estetica

Dangbei Atom è un proiettore classico, ovvero non è dotato di una batteria interna e quindi deve essere sempre collegato alla presa di corrente, con tecnologia DLP e display da 0,33 pollici DMD. La sorgente luminosa è laser (da qui la denominazione proiettore laser), con una durata di vita di 30’000 ore ed una luminosità massima di 1200 lumens. La risoluzione nativa è il FullHD, più precisamente 1920 x 1080 pixel (chiamato comunemente 1080p), con supporto a HDR10 (supportato solo con streaming online, non connessione via HDMI o USB) e HLG, nonché protezione degli occhi.

A differenza dei proiettori nati per essere utilizzati il più vicino possibile al telo di proiezione (chiamati a corto raggio), il modello recensito ha un throw ratio di 1.2:1, con conseguente posizionamento ad una distanza adeguata dal telo, per la proiezione di dimensioni che spaziano da un minimo di 40 pollici, fino ad un massimo di 60 pollici con zoom 100 – 50% (consigliata tra 60 e 100 pollici). Nella parte anteriore, esattamente a fianco della sorgente luminosa (protetta giustamente dal vetro), troviamo il sensore dTOF, utile per la messa a fuoco automatica, così da facilitare sapientemente la vita dell’utilizzatore finale, ad esempio nel momento in cui si dovesse spostare il proiettore (ed è molto facile, essendo portabile, date le dimensioni ed il peso). Non manca la correzione keystone automatica, con una variazione di +- 30°, ed una serie di regolazioni software intelligenti (come l’interruzione della proiezione in caso di ostacolo o la variazione della larghezza della proiezione). Quest’ultima può avvenire in vari modi, è il proiettore può difatti venire posizionato anteriormente o posteriormente al telo, ma anche su un cavalletto o appeso direttamente al muro.

Il sistema operativo è Google TV, denominata in passato Android TV, con una configurazione classica che prevede 2GB di RAM DDR3 e 32GB di memoria interna eMMC 5.1. La suddetta è fondamentale per l’installazione di applicazioni, che possono essere scaricate direttamente dal Play Store integrato nel sistema, tra cui ad esempio troviamo i più famosi servizi di streaming, come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube e tanti altri ancora. Come vi dicevamo nei paragrafi precedenti, sul lato sinistro sono integrati due altoparlanti fisici da 5W, con supporto Dolby Digital e Dolby Digital Plus.

La connettività è molto varia, tanto da rendere Dangbei Atom decisamente versatile; posteriormente abbiamo un connettore USB-A 2.0 e una HDMI-IN (ARC), così da poter collegare qualsiasi sorgente, sia essa un notebook, uno smartphone, una console e così via. In output troviamo solamente il jack audio da 3,5mm (per il collegamento di cuffie, così da non utilizzare gli altoparlanti integrati), passando poi alla connettività wireless, come WiFi dual-band 802.11 ac, oppure bluetooth 5.1/BLE. Se interessati ai consumi, vi possiamo dire raggiungere una potenza di 80W, con temperatura operativa tra 5 e 35 gradi, nonché una rumorosità inferiore a 24dB, immaginando un utilizzo standardizzato a non più di 25 gradi.

Sistema operativo e esperienza d’uso

L’installazione di Dangbei Atom è rapidissima, basta collegarlo alla presa di corrente, accenderlo sfruttando il pulsante fisico sul prodotto stesso (o il telecomando), e poi seguire la procedura guidata a schermo. Essendo il sistema operativo Google TV è possibile completare il tutto con il proprio smartphone Android, così da velocizzare ulteriormente l’operazione. L’aspetto più positivo del proiettore è la grande versatilità che solo l’OS di Google riesce a garantire, è presente l’assistente virtuale integrato (Google Assistant), in questo modo tutti gli utenti possono controllarlo con la propria voce, ma soprattutto gode del Play Store e di Google Chromecast integrato.

Con il Play Store l’utente può pensare di installare le varie applicazioni di streaming, supportate in modo nativo dal proiettore, accedendo ad una infinità di servizi direttamente dal proprio divano di casa, mentre con Google Chromecast integrato si facilita moltissimo la proiezione wireless. E’ infatti possibile proiettare lo schermo del proprio dispositivo Android con la pressione di un tasto, trasmettere un contenuto da YouTube, e molto altro ancora. Procedura estremamente semplificata ed alla portata di tutti. Tutto questo sfruttando la classica interfaccia di Google TV, senza personalizzazioni o modifiche rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, dimostrando ancora una volta di essere estremamente fluida, senza bug o rallentamenti particolari da segnalare.

In termini prestazionali il Dangbei Atom ci ha piacevolmente colpiti e convinti, in primis per la luminosità di 1200 ANSI, di livello nettamente superiore ad altri modelli, ma anche per la precisione nel rispetto della gamma cromatica, con i contorni dei soggetti a fuoco, colori molto più brillanti e profondi. La resa audio, sfruttando gli speaker fisici da 5W, è di ottimo livello, con un volume massimo più che sufficiente per soddisfare le esigenze di un ambiente da 25 metri quadrati, impreziosito da bassi corposi ed una buona definizione su tutte le frequenze. Sono disponibili 5 modalità di utilizzo (standard, movie, music, sports e personalizzata), oltretutto gli altoparlanti possono essere sfruttati alla stessa stregua di speaker bluetooth, trasmettendo la musica da uno smartphone, un tablet o il notebook, previa connessione diretta bluetooth, ma comunque più che versatile, è da notare essere tranquillamente compatibile con un qualsiasi sistema operativo, sia esso Windows, iOS, Linux, Android, MacOS o similari.

Dangbei Atom – conclusioni

In conclusione Dangbei Atom è il proiettore che ci sentiamo sicuramente di consigliare a tutti gli utenti che sono alla ricerca di un prodotto completo e versatile, capace di garantire dimensioni veramente ridotte, che incrementano non di poco la portabilità generale, mantenendo inalterata l’estrema eleganza. I suoi punti di forza sono chiaramente la qualità di riproduzione audio/video, ma soprattutto la presenza di Google TV, un sistema operativo capace di rendere il prodotto estremamente versatile, così da riuscire a soddisfare ogni singola esigenza degli utenti che decideranno di avvicinarcisi.

Di aspetti negativi abbiamo fatto davvero fatica a trovarne, per il semplice motivo che il dispositivo riesce sapientemente a cavarsela in moltissimi ambiti, senza lasciare nulla al caso. Basti pensare che correzioni keystone e messa a fuoco sono completamente automatiche, per capire a tutti gli effetti quanto l’utilizzo di questo prodotto sia decisamente immediato, e pensato anche per coloro che vogliono spostarlo in vari luoghi, così da fruire perfettamente della sua estrema portabilità.

Il proiettore da noi recensito può essere acquistato direttamente su Amazon, al prezzo di listino di 999 euro, per il periodo di lancio è prevista una riduzione di 150 euro applicabile con il coupon presente in pagina (dovete semplicemente spuntare la piccola casellina per applicarlo), così da dover investire tecnicamente solamente 849 euro per il suo acquisto definitivo. La promozione sarà valida solo per poco tempo, per questo motivo se siete interessati all’acquisto consigliamo di prendere rapidamente una decisione, onde evitare di restarne tagliati completamente fuori. Il venditore è Dangbei-Direct, con spedizione effettuata dalla stessa Amazon, ciò sta a significare che è possibile ricevere rapidamente il prodotto a domicilio, senza costi aggiuntivi di alcun tipo, ed ovviamente poter fruire della solita garanzia della durata di 2 anni dalla data di acquisto.