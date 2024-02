WhatsApp riceverà MESSAGGI anche da ALTRE piattaforme

I grossi passi avanti di WhatsApp si sono visti sensibilmente negli ultimi anni e questo non è un mistero. È stato necessario per la celebre piattaforma di messaggistica istantanea mettere nuova carne al fuoco al fine di tenere lontana la concorrenza che sembrava avanzare a grandi passi verso il raggiungimento di grandi obiettivi. A testimoniare il tutto è stata la crescita esponenziale di Telegram che ad un certo punto sembrava voler superare WhatsApp, ma quest’ultima non gliel’ha permesso con delle introduzioni molto importanti.

Il 2023 è stato infatti l’anno più produttivo del celebre colosso di messaggistica, che ha introdotto delle funzioni straordinarie. Sia dal punto di vista del feature che della privacy infatti l’applicazione sia migliorata nettamente, come nel caso del lancio dei canali o delle note audio che possono essere ascoltate solo una volta. Questi sono solo alcuni esempi delle tante novità viste nel corso degli ultimi mesi, ma ora si parla anche d’altro. Stando a quanto riportato infatti WhatsApp vuole migliorare nettamente i suoi canali dando più spazio agli utenti ma vuole cambiare un aspetto molto importante.

Adesso l’obiettivo è quello di introdurre qualcosa a cui nessuno aveva mai pensato: l’interoperabilità. In breve, WhatsApp potrebbe coinvolgere altre piattaforme di messaggistica.

WhatsApp: adesso sta per arrivare l’interoperabilità, ecco cosa significa

Quando si parla di interoperabilità, si dovrebbe capire che una piattaforma comincerà a collaborare con altre. È ciò che sta per accadere a WhatsApp, tutto in virtù dell’ultimo DMA imposto dall’Unione Europea che andrà in vigore da marzo in poi.

Diverse applicazioni di messaggistica istantanea potranno infatti inviare messaggi a WhatsApp, che li riceverà in una sezione a parte. L’obiettivo è quello di non porre barriere tra le varie applicazioni che si occupano di quest’ambito ed è per questo che WhatsApp sarà obbligata ad aprire a tale aspetto. L’aggiornamento dovrebbe arrivare il prossimo mese.