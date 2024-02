Una nuova offerta folle fa capolino direttamente in Amazon, gli utenti oggi possono davvero pensare di approfittare di una occasione più unica che rara, che vede offrire la possibilità di mettere le mani su un monitor portatile al giusto prezzo finale di vendita.

Il prodotto viene commercializzato da ARZOPA, azienda leader nel settore della produzione di display portatili e dispositivi elettronici. Si tratta di un modello da 15,6 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD (1920 x 1080 pixel), che integra al proprio interno una buona dose di connettività, atta a renderlo il più versatile possibile.

Monitor portatile in offerta, il prezzo è ridicolo su Amazon

Al giorno d’oggi potete pensare di acquistare un monitor esterno ad un prezzo veramente conveniente, gli utenti non devono fare altro che collegarsi a questo link, e poter spendere solamente 99 euro per l’ordine, approfittando così del risparmio del 38% sul prezzo originario di listino.

Come vi abbiamo anticipato nei precedenti paragrafi, a caratterizzare il monitor esterno ci pensa sicuramente il connettore USB-C, soluzione fondamentale per essere tranquillamente in grado di riuscire a collegare qualsiasi altro dispositivo in commercio. Non manca chiaramente una porta standardizzata HDMi, così da ampliare ancora di più le possibilità di utilizzo, collegando eventualmente una console, un computer vero e proprio (così da utilizzare questo monitor alla stessa stregua di un secondario), per finire con la presenza di doppi altoparlanti incorporati, capaci di garantire una buonissima qualità di riproduzione sonora. Da ricordare, ad ogni modo, la totale assenza di batteria integrata, ciò sta a significare che il consumatore potrà utilizzrae il suddetto prodotto solo nel momento in cui questi è collegato direttamente ad una presa a muro, non sarà possibile utilizzarl in mobilità, a meno che non si abbia un powerbank che possa risolvere questo piccolo “problema”.