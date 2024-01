Android Auto: Ecco le app che non puoi perderti per un viaggio sicuro e divertente

Negli ultimi anni, l’attenzione verso Android Auto, il sistema di infotainment sviluppato da Google per l’integrazione dei dispositivi Android nelle auto, è cresciuta notevolmente. Questa piattaforma si è rivelata un prezioso compagno di guida, offrendo una vasta gamma di app utili progettate per un utilizzo sicuro durante la guida.

La sicurezza stradale è prioritaria, e Google ha introdotto restrizioni sull’uso di alcune app, soprattutto quelle legate alla riproduzione video, per evitare distrazioni pericolose durante la guida.

Android Auto: Le app migliori del momento

Musica e intrattenimento

Per gli amanti della musica in auto, l’ app Android, piattaforme come Spotify, Amazon Music e YouTube Music sono imprescindibili. Queste offrono un’esperienza di ascolto personalizzata, sia gratuitamente con alcune limitazioni, sia a pagamento con vantaggi e funzionalità aggiuntive.

Domotica a Distanza

L’automazione domestica è un altro aspetto da considerare. Se la tua abitazione è dotata di dispositivi domotici, puoi controllarli a distanza grazie a Google Home, SmartThings, Shelly, e Netatmo. Tutte app compatibili con Android Auto.

In più, integrare le azioni in assistenti vocali come Google Home, Alexa o SmartThings rende il controllo ancora più efficiente.

Navigazione intelligente

Nell’ambito della navigazione, app come Google Maps e Waze sono fondamentali. Entrambe offrono indicazioni stradali precise e informazioni in tempo reale sul traffico, incidenti e altri ostacoli sulla strada.

Comunicazione sicura

Per quanto riguarda la comunicazione, Android Auto supporta applicazioni di messaggistica come WhatsApp, Telegram e Messenger. Ogni messaggio ricevuto viene riprodotto vocalmente, consentendo di mantenere gli occhi sulla strada. L’invio di messaggi avviene tramite dettatura vocale, mantenendo la guida il più concentrata possibile.

Chiamate di lavoro in movimento

Per chi gestisce chiamate di lavoro in auto, app come Cisco Webex Meetings/Webex, Microsoft Teams e Zoom sono soluzioni adeguate. Anche se è essenziale utilizzarle con attenzione e sicurezza.

Scegli le app che meglio si adattano alle tue esigenze e fai del tuo viaggio un’esperienza più sicura e piacevole.